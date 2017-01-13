Выпускники университета имени Сеченова попросили запретить преподавание гомеопатии в вузах

Change.org
10:05, 13 января 2017
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Выпускники Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова попросили министра здравоохранения России Веронику Скворцову запретить преподавание гомеопатии в медицинских вузах. Соответствующая петиция опубликована на сайте Change.org.

В университете имени Сеченова на кафедре нелекарственных методов лечения и клинической физиологии преподают курс «Основы гомеопатии». Этот факт, по словам авторов петиции, дискредитирует ведущий медицинский вуз страны, а также вводит в забуждение молодых специалистов и население.

«Неэффективность гомеопатии доказана многими исследованиями, а улучшение самочувствия после приема гомеопатических средств объясняется эффектом плацебо и самостоятельным выздоровлением. В то же время применение гомеопатии крайне опасно, например, при онкологических, сердечно-сосудистых заболеваниях, психических расстройствах», — говорится в петиции.

Change.org
В октябре 2016 года «Национальный совет по гомеопатии» подал в суд на журнал «Вокруг света» в связи с публикацией стати Аси Казанцевой «Растворенная магия». В этом материале говорится об отсутствии научных доказательств эффективности гомеопатии. Истцы требовали опровержения, но суд отказался удовлетворить их претензии.

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