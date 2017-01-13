Выпускники университета имени Сеченова попросили запретить преподавание гомеопатии в вузах

Выпускники Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова попросили министра здравоохранения России Веронику Скворцову запретить преподавание гомеопатии в медицинских вузах. Соответствующая петиция опубликована на сайте Change.org.

В университете имени Сеченова на кафедре нелекарственных методов лечения и клинической физиологии преподают курс «Основы гомеопатии». Этот факт, по словам авторов петиции, дискредитирует ведущий медицинский вуз страны, а также вводит в забуждение молодых специалистов и население.