Уволен один из авторов меморандума о лженаучности гомеопатии
Ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Денис Рощин, участвовавший в подготовке меморандума о лженаучности гомеопатии, уволен с работы.
Рощину сообщили об увольнении 7 февраля — на следующий день после публикации меморандума. По словам Рощина, ему сообщили, что причиной увольнения стало именно его участие в подготовке этого документа.
Издание «Здоровье Mail.Ru» получило копию приказа о расторжении трудового договора. В нем указано, что договор был расторгнут 31 января 2017 года по личному заявлению работника. При этом в приказе нет его подписи. Рощин утверждает, что не писал заявление об увольнении.
Причиной своего увольнения Рощин назвал действия гомеопатического лобби. В какой момент коллеги узнали о том, что Рощин работает над документом, неизвестно. Рощин добавил, что не собирается обращаться в суд и даже рад тому, что все так закончилось.