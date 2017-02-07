Уволен один из авторов меморандума о лженаучности гомеопатии

Ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Денис Рощин, участвовавший в подготовке меморандума о лженаучности гомеопатии, уволен с работы.

Рощину сообщили об увольнении 7 февраля — на следующий день после публикации меморандума. По словам Рощина, ему сообщили, что причиной увольнения стало именно его участие в подготовке этого документа.

Издание «Здоровье Mail.Ru» получило копию приказа о расторжении трудового договора. В нем указано, что договор был расторгнут 31 января 2017 года по личному заявлению работника. При этом в приказе нет его подписи. Рощин утверждает, что не писал заявление об увольнении.