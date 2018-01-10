Компанию агентства «Россия сегодня» объявили иностранным агентом в США

Минюст США обязал компанию RIA Global LLC зарегистрироваться в качестве иностранного агента, работающего в интересах России. В этой компании работают американские журналисты, которые готовят материалы для агентства и радио Sputnik.

Из России компания RIA Global, по мнению Минюста США, контролируется международным информационным агентством «Россия сегодня». Оно же указано как иностранный куратор компании Reston, которая транслирует сигнал Sputnik в США.

На сайте самого Минюста данных о регистрации RIA Global пока нет.