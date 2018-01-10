Компанию агентства «Россия сегодня» объявили иностранным агентом в США

РИА Новости
09:22, 10 января 2018
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Минюст США обязал компанию RIA Global LLC зарегистрироваться в качестве иностранного агента, работающего в интересах России. В этой компании работают американские журналисты, которые готовят материалы для агентства и радио Sputnik.

Из России компания RIA Global, по мнению Минюста США, контролируется международным информационным агентством «Россия сегодня». Оно же указано как иностранный куратор компании Reston, которая транслирует сигнал Sputnik в США.

На сайте самого Минюста данных о регистрации RIA Global пока нет.

«Обязательство RIA Global зарегистрироваться является результатом ее политической деятельности в Соединенных Штатах в интересах Международного информационного агентства „Россия сегодня“, также известного как МИА „Россия сегодня“», — отмечается в уведомлении.

РИА Новости
В 2017 году в США поставили на учет как иностранного агента российский государственный телеканал RT. При этом в своих отчетах канал отказался указывать источник своего финансирования.
Россия в ответ на регистрацию RT приняла собственный закон об иностранных агентах. Такими агентами уже признаны несколько СМИ, связанных с «Голосом Америки» и «Радио Свобода».

Как Россия борется с иностранными агентами

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