Транслятор радио Sputnik зарегистрировался иностранным агентом в США. Источник финансирования «неизвестен»

В американском Минюсте встала на учет в качестве иностранного агента компания Restor Translator — она транслирует в США российское государственное радио Sputnik. Заявка была подана 15 ноября, на регистрацию Restor обратили внимание «Открытые медиа».

Иностранным партнером Restor указано МИА «Россия сегодня» — государственное агентство, в которое входит Sputnik. На все вопросы о том, откуда финансируется «Россия сегодня» (указано в документах как ФГУП — бюджетное предприятие), американская компания ответила «неизвестно».

Ежемесячно американская фирма получает из России 30 тысяч долларов на трансляцию сигнала. Restor указывает, что занимается только FM-трансляцией и не участвует в политической деятельности.