Транслятор радио Sputnik зарегистрировался иностранным агентом в США. Источник финансирования «неизвестен»

«Открытые медиа»
14:07, 17 ноября 2017
Надежный источник

В американском Минюсте встала на учет в качестве иностранного агента компания Restor Translator — она транслирует в США российское государственное радио Sputnik. Заявка была подана 15 ноября, на регистрацию Restor обратили внимание «Открытые медиа».

Иностранным партнером Restor указано МИА «Россия сегодня» — государственное агентство, в которое входит Sputnik. На все вопросы о том, откуда финансируется «Россия сегодня» (указано в документах как ФГУП — бюджетное предприятие), американская компания ответила «неизвестно».

Ежемесячно американская фирма получает из России 30 тысяч долларов на трансляцию сигнала. Restor указывает, что занимается только FM-трансляцией и не участвует в политической деятельности.

Ранее в статусе иностранного агента в США зарегистрировалось представительство российского телеканала RT (Russia Today). В заявке также было указано, что американская фирма не знает, кто дает деньги государственному телеканалу.
В ответ на требование Минюста США зарегистрировать RT в качестве иностранного агента российские депутаты подготовили закон о создании аналогичного статуса для СМИ в России. Ожидается, что этот статус получат структуры «Голоса Америки» и «Радио Свобода».

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