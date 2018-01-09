Илья Яшин анонсировал марш памяти Бориса Немцова в Москве

Предполагается, что шествие пройдет по маршруту от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Сахарова. Заявка на проведения марша будет подана в установленные законом сроки, добавил Яшин.

Мероприятие будет приурочено к третьей годовщине гибели Бориса Немцова, застреленного 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту около Кремля.

Движение «Солидарность» объявило о намерении провести 25 февраля в Москве марш памяти Бориса Немцова. Об этом сообщил представитель движения, муниципальный депутат Илья Яшин.

Приговор по делу об убийстве Бориса Немцова был вынесен в июле 2017 года. Исполнитель убийства Заур Дадаев был приговорен к 20 годам тюрьмы строгого режима, его четверо сообщников получили от 11 до 19 лет лишения свободы.

Организатором убийства, по данным следствия, является Руслан Мухудинов, водитель заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева. Он объявлен в розыск. Заказчик преступления до сих пор не установлен, но адвокаты семьи Немцова считают, что это Геремеев.