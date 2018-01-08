«Три билборда» и «Большая маленькая ложь» собрали больше всех «Золотых глобусов»

Картина Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» получила «Золотой глобус» как лучший драматический фильм года. Церемония награждения состоялась в ночь на 8 января в Лос-Анджелесе.

Congratulations to Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (@3Billboards) - Best Motion Picture - Drama - #GoldenGlobes pic.twitter.com/02ikLTyj23 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2018

Фильм также стал лидером по числу полученных наград в 2018 году. Лучшей актрисой в драматическом фильме была признана исполнительница главной роли Фрэнсис Макдорманд, лучшим актером второго плана — Сэм Рокуэлл. Макдонах получил премию за лучший сценарий. Премьера «Трех билбордов» в России состоится 1 февраля 2018 года.

В номинации «Лучший мюзикл или комедия» победил фильм «Леди Берд». Исполнительница главной роли Сирша Ронан признана лучшей комедийной актрисой. Лучшим комедийным актером стал Джеймс Франко («Горе-творец»), а в драматическом фильме — Гари Олдман, сыгравший Уинстона Черчилля в «Темных временах».

Congratulations to Lady Bird (@LadyBirdMovie) - Best Motion Picture - Musical or Comedy - #GoldenGlobes pic.twitter.com/I6uBaqljZB — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2018

Лучшим кинорежиссером признан Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды». «Тайна Коко» стала лучшим анимационным фильмом. Лучшей картиной на иностранном языке признан немецкий «На пределе» Фатиха Акина. На эту награду также претендовала «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

«Рассказ служанки» признан лучшим драматическим сериалом, а исполнительница главной роли Элизабет Мосс — лучшей актрисой. Лучшим комедийным сериалом стала «Удивительная миссис Мейзел». Больше всего «Золотых глобусов» собрал сериал «Большая маленькая ложь»: лучший минисериал, лучшая актриса (Николь Кидман), лучшие актер (Александр Скарсгорд) и актриса (Лора Дерн) второго плана.