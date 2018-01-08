SpaceX произвела первый запуск в 2018 году. На орбиту выведен секретный спутник
Американская частная космическая компания SpaceX успешно произвела первый запуск в 2018 году. Ракета Falcon 9 вывела на орбиту секретный спутник под названием Zuma.
Запуск произведен с мыса Канаверал во Флориде около 4 утра по Москве в ночь на 8 января. Для чего и каким агентством будет использован Zuma, неизвестно.
NEW: SpaceX launches top-secret Zuma spacecraft for U.S. government. See NA-69SU. pic.twitter.com/lsnP8Q1iWU— CNN Newsource (@CNNNewsource) January 8, 2018
Zuma — не первый контракт SpaceX на запуск секретного спутника. В мае 2017 года компания вывела на орбиту аппарат для Национального управления военно-космической разведки США. В сентябре SpaceX запустила экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B.
В 2017 году SpaceX установила новый для себя рекорд, совершив 18 успешных запусков. Первая ступень Falcon 9 была успешно возвращена каждый раз, когда это было запланировано.