SpaceX произвела первый запуск в 2018 году. На орбиту выведен секретный спутник

SpaceX
06:16, 8 января 2018
Надежный источник

Американская частная космическая компания SpaceX успешно произвела первый запуск в 2018 году. Ракета Falcon 9 вывела на орбиту секретный спутник под названием Zuma.

Запуск произведен с мыса Канаверал во Флориде около 4 утра по Москве в ночь на 8 января. Для чего и каким агентством будет использован Zuma, неизвестно.

Zuma — не первый контракт SpaceX на запуск секретного спутника. В мае 2017 года компания вывела на орбиту аппарат для Национального управления военно-космической разведки США. В сентябре SpaceX запустила экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B.
В 2017 году SpaceX установила новый для себя рекорд, совершив 18 успешных запусков. Первая ступень Falcon 9 была успешно возвращена каждый раз, когда это было запланировано.

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