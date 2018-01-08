SpaceX произвела первый запуск в 2018 году. На орбиту выведен секретный спутник

Американская частная космическая компания SpaceX успешно произвела первый запуск в 2018 году. Ракета Falcon 9 вывела на орбиту секретный спутник под названием Zuma.

Запуск произведен с мыса Канаверал во Флориде около 4 утра по Москве в ночь на 8 января. Для чего и каким агентством будет использован Zuma, неизвестно.