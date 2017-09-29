Основатель SpaceX Илон Маск 29 сентября представил на Международном космическом конгрессе в Австралии стратегию развития компании — и одновременно свое видение будущего космической индустрии в целом. Маск по-прежнему мечтает о Марсе и готов направить все усилия для колонизации этой планеты — но, помимо этого, он обещает разработать новый вид дешевого транспорта, который сможет преодолевать расстояние от Нью-Йорка до Лондона за полчаса. «Медуза» рассказывает, что обещает Маск и насколько это реально.

Новая ракета

Главное объявление Илона Маска — это новая ракета под названием BFR, Big Falcon Rocket или Big Fucking Rocket, как пошутил сам основатель SpaceX. BFR станет третьей ракетой SpaceX — в дополнение к уже успешно работающей Falcon 9 и новой Falcon Heavy, которая в космос пока ни разу не летала.

BFR станет основой всех проектов SpaceX по освоению космоса, в том числе полетов к Марсу и на Луну. Предполагается, что она заменит вообще все существующие ракеты и космические корабли SpaceX, то есть и Falcon 9, и грузовик Dragon, который сейчас доставляет грузы на МКС, и Falcon Heavy. О намерении разработать нечто подобное Маск заявлял и раньше, но теперь план SpaceX приобрел более понятные очертания.

Во-первых, в SpaceX испытали новый топливный бак — легкую емкость из углеволокна, которая способна выдерживать перегрузки и хранить 1200 тонн жидкого кислорода. По словам Маска, такой топливный бак позволяет существенно снизить вес ракеты и повысить ее эффективность.

Во-вторых, компания провела десятки тестов новых двигателей Raptor, которые будут обеспечивать и запуск ракеты, и ее приземление.

Наконец, в SpaceX разработали дизайн и технические характеристики ракеты. Ее диаметр — девять метров (то есть меньше, чем у Falcon Heavy), высота — 106 метров. BFR весит на старте 4400 тонн, что в десять раз больше веса МКС. Ракета состоит из разгонного модуля и основной части, причем обе ступени предполагается использовать многократно. У Falcon 9 сейчас можно использовать вновь только первую из двух ступеней, а космический грузовик Dragon лишь раз запускался повторно.

Первая ступень BFR — это разгонный модуль, вторая представляет собой полноценный космический корабль с пространством для грузов или пассажиров. Туда можно будет поместить 40 кают, в которых поместятся до 100 человек. Именно на такой ракете люди и полетят к Марсу, уверен Илон Маск.

BFR | Earth to Earth SpaceX

Новый транспорт

В начале своего выступления Маск сказал, что нашел решение ключевой проблемы марсианской программы — источник финансирования. Еще год назад он говорил, что понятия не имеет, откуда взять деньги, и шутил, что планирует воровать кальсоны. Его новая ракета будет достаточно дорогой в производстве (пока неясно, сколько именно стоит BFR), но быстро окупится за счет многократного и многоцелевого использования. BFR может выводить в космос спутники и летать к Марсу; ракета также может использоваться как стационарная лунная база — но самое главное, что новая ракета будет принципиально новым средством передвижения по Земле.

Маск предлагает использовать BFR как баллистическое транспортное средство, способное за полчаса долететь из Нью-Йорка в Лондон и за 40 минут — в Шанхай. Любое путешествие в любую точку Земли займет не более часа, утверждает основатель SpaceX, а билет будет стоить столько же, сколько сейчас обходится полет на обычном самолете в эконом-классе. Его идея выглядит прямиком позаимствованной из рассказа Филипа Дика «Человек в высоком замке», где распространен межконтинентальный ракетный транспорт.

Маск не представил никаких технических деталей подобных путешествий и не рассказал, в каком году планирует запустить ракетный транспорт. Не объяснил он и насколько тяжелыми для неподготовленного человека окажутся перегрузки при полете.

Освоение Марса

Как и прежде, все разработки SpaceX подчинены одной цели — путешествию на Марс. Именно с этой целью и была создана его космическая компания. Маск считает, что с помощью BFR удастся достичь Марса в 2024 году, а первые беспилотные миссии отправить уже в 2022-м.

Для полета к Марсу требуется значительное количество топлива — в четыре раза больше, чем для обычного запуска. Схему такого полета Маск представил еще год назад. По задумке SpaceX, это получится реализовать благодаря дозаправке на орбите: одна ракета выводит космический корабль на орбиту, другая доставляет ему необходимое количество топлива для путешествия к Марсу. Такая же схема будет работать на Марсе, где планируется добывать ракетное топливо — так что BFR сможет вернуться на Землю.

Проект марсианской колонии SpaceX Morgan Sette / AAP / Reuters / Scanpix / LETA

Ранее Маск говорил, что для создания успешной колонии на Марсе необходимо около миллиона человек. Это примерно десять тысяч рейсов, каждый из которых будет продолжаться от трех до шести месяцев.

Как и остальные инициативы SpaceX, и идея освоения Марса, и создание межконтинентального ракетного транспорта кажутся малореалистичными, но вполне выполнимыми. Единственное, что наверняка не сбудется из обещаний Маска — это сроки, которые все его компании традиционно срывают из-за перфекционизма их создателя.