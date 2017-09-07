SpaceX впервые запустила сверхсекретный экспериментальный самолет ВВС США

Первая ступень ракеты-носителя Falcon9 в 16-й раз успешно приземлилась на платформу базы ВВС на мысе Канаверал.

Самолет произведен компанией Boeing. X-37B — первый американский орбитальный самолет, на борту которого нет экипажа. Это уже пятый его полет. Ранее он провел на орбите 700 дней и вернулся в мае 2017 года.

Назначение самолета неизвестно. Уточняется лишь, что он «проводит эксперименты». Когда он вернется, также не раскрывается.