SpaceX впервые запустила сверхсекретный экспериментальный самолет ВВС США

SpaceX
14:27, 7 сентября 2017
Надежный источник

Компания SpaceX впервые запустила засекреченный экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B. Трансляция ведется на сайте SpaceX.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon9 в 16-й раз успешно приземлилась на платформу базы ВВС на мысе Канаверал.

Как писал Techcrunch, вероятность запуска оценивалась в 50% из-за урагана Ирма.

Самолет произведен компанией Boeing. X-37B — первый американский орбитальный самолет, на борту которого нет экипажа. Это уже пятый его полет. Ранее он провел на орбите 700 дней и вернулся в мае 2017 года.
Назначение самолета неизвестно. Уточняется лишь, что он «проводит эксперименты». Когда он вернется, также не раскрывается.

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