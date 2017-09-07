SpaceX впервые запустила сверхсекретный экспериментальный самолет ВВС США
Компания SpaceX впервые запустила засекреченный экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B. Трансляция ведется на сайте SpaceX.
Первая ступень ракеты-носителя Falcon9 в 16-й раз успешно приземлилась на платформу базы ВВС на мысе Канаверал.
Как писал Techcrunch, вероятность запуска оценивалась в 50% из-за урагана Ирма.
Liftoff! pic.twitter.com/qmIjpZyhsP— SpaceX (@SpaceX) September 7, 2017
Самолет произведен компанией Boeing. X-37B — первый американский орбитальный самолет, на борту которого нет экипажа. Это уже пятый его полет. Ранее он провел на орбите 700 дней и вернулся в мае 2017 года.
Назначение самолета неизвестно. Уточняется лишь, что он «проводит эксперименты». Когда он вернется, также не раскрывается.