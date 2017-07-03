Вы находитесь здесь: мем для описания успехов SpaceX и развития интернет-цензуры в России

Весной 2017 года в рунете появилась картинка, описывающая эволюцию типичного скептика, не верящего в успехи компании Илона Маска SpaceX. Авторы картинки расписали почти три десятка пунктов, каждый из которых, по мнению скептиков, мог оказаться для компании последним.

Пометка «Вы находитесь здесь» за время существования картинки успела сдвинуться на один пункт вниз — в марте SpaceX удалось успешно запустить в космос и посадить уже летавшую ракету-носитель.

Мем про «Вы находитесь здесь» время от времени всплывает в соцсетях. Например, его часто используют для описания ситуации с интернет-цензурой в России.

-да не, какая тюрьма за репост

-да не, гугл не заблочат, ты че

<— *вы находитесь здесь*

-да не, границы не закроют

-да не, норм баланда — медовая булочка (@marichouette) June 22, 2017

- Да не запретят они Телеграм

-------> Вы находитесь здесь <--------

- Да не запретят они анонимайзеры

- Да не запретят они VPN — NeuroKitten (@StepanovIN) June 26, 2017

Геймеры используют этот мем, чтобы описать историю России с помощью компьютерных игр. Названия игры расположены в хронологическом порядке от древности и Средневековья до современности с массовой слежкой и невеселого будущего (заканчивается все постапокалиптической Fallout).

Conan

Gothic

Dishonored

Wolfenstein

Counter strike

Watch dogs

-- вы находитесь здесь --

Deus ex

Fallout https://t.co/HdrqXQXsca — For Your Eyes Only (@my_useless_life) June 9, 2017

Через «Вы находитесь здесь» можно описать множество явлений. Поездку к маме:

Краткий пересказ поездки к маме pic.twitter.com/Yg1h74KdGJ — Денис Чужой (@fe_city_boy) June 30, 2017

Комментарии читателей к карточкам «Медузы» «Я влюбился в девушку, она феминистка. Что делать?»:

избирательное право же есть

наукой же можно заниматься

ведьмой не называют

-- вы находитесь здесь --

ну насилуют лишь раз в день

ну живу да pic.twitter.com/forlHZm12c — ½ idiot (@krautcat) June 14, 2017

Последствия родительского собрания:

бэнг бэнг бэнг

батя вышел из здания

=вы находитесь здесь=

батя на родительском собрании

бэнг бэнг бэнг

батя в здании

спасайте задницу — Никита Пёс (@nikitapyos) April 28, 2017

И стадии принятия неприятной информации собеседником: