Вы находитесь здесь: мем для описания успехов SpaceX и развития интернет-цензуры в России
Весной 2017 года в рунете появилась картинка, описывающая эволюцию типичного скептика, не верящего в успехи компании Илона Маска SpaceX. Авторы картинки расписали почти три десятка пунктов, каждый из которых, по мнению скептиков, мог оказаться для компании последним.
Пометка «Вы находитесь здесь» за время существования картинки успела сдвинуться на один пункт вниз — в марте SpaceX удалось успешно запустить в космос и посадить уже летавшую ракету-носитель.
Мем про «Вы находитесь здесь» время от времени всплывает в соцсетях. Например, его часто используют для описания ситуации с интернет-цензурой в России.
-да не, какая тюрьма за репост— медовая булочка (@marichouette) June 22, 2017
-да не, гугл не заблочат, ты че
<— *вы находитесь здесь*
-да не, границы не закроют
-да не, норм баланда
- Да не запретят они Телеграм— NeuroKitten (@StepanovIN) June 26, 2017
-------> Вы находитесь здесь <--------
- Да не запретят они анонимайзеры
- Да не запретят они VPN
Геймеры используют этот мем, чтобы описать историю России с помощью компьютерных игр. Названия игры расположены в хронологическом порядке от древности и Средневековья до современности с массовой слежкой и невеселого будущего (заканчивается все постапокалиптической Fallout).
Conan— For Your Eyes Only (@my_useless_life) June 9, 2017
Gothic
Dishonored
Wolfenstein
Counter strike
Watch dogs
-- вы находитесь здесь --
Deus ex
Fallout https://t.co/HdrqXQXsca
Через «Вы находитесь здесь» можно описать множество явлений. Поездку к маме:
Краткий пересказ поездки к маме pic.twitter.com/Yg1h74KdGJ— Денис Чужой (@fe_city_boy) June 30, 2017
Комментарии читателей к карточкам «Медузы» «Я влюбился в девушку, она феминистка. Что делать?»:
избирательное право же есть— ½ idiot (@krautcat) June 14, 2017
наукой же можно заниматься
ведьмой не называют
-- вы находитесь здесь --
ну насилуют лишь раз в день
ну живу да pic.twitter.com/forlHZm12c
Последствия родительского собрания:
бэнг бэнг бэнг— Никита Пёс (@nikitapyos) April 28, 2017
батя вышел из здания
=вы находитесь здесь=
батя на родительском собрании
бэнг бэнг бэнг
батя в здании
спасайте задницу
И стадии принятия неприятной информации собеседником:
отрицание— Doctor Y. Doodle (@Dr_Y_Doodle) June 24, 2017
гнев
=вы находитесь здесь=
торг
депрессия
принятие