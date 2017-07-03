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Вы находитесь здесь: мем для описания успехов SpaceX и развития интернет-цензуры в России

Meduza
12:01, 3 июля 2017

Весной 2017 года в рунете появилась картинка, описывающая эволюцию типичного скептика, не верящего в успехи компании Илона Маска SpaceX. Авторы картинки расписали почти три десятка пунктов, каждый из которых, по мнению скептиков, мог оказаться для компании последним.

Пометка «Вы находитесь здесь» за время существования картинки успела сдвинуться на один пункт вниз — в марте SpaceX удалось успешно запустить в космос и посадить уже летавшую ракету-носитель.

Мем про «Вы находитесь здесь» время от времени всплывает в соцсетях. Например, его часто используют для описания ситуации с интернет-цензурой в России.

Геймеры используют этот мем, чтобы описать историю России с помощью компьютерных игр. Названия игры расположены в хронологическом порядке от древности и Средневековья до современности с массовой слежкой и невеселого будущего (заканчивается все постапокалиптической Fallout).

Через «Вы находитесь здесь» можно описать множество явлений. Поездку к маме:

Комментарии читателей к карточкам «Медузы» «Я влюбился в девушку, она феминистка. Что делать?»:

Последствия родительского собрания:

И стадии принятия неприятной информации собеседником:

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