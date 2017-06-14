Я влюбился в девушку, она феминистка. Что делать?

1 . Что случилось?

2 . То, что я слышал об «оголтелых феминистках», — это правда?

3 . Уф. То есть у нее не будет небритых подмышек?

4 . Как больше узнать про феминизм?

5 . Что значит «жить не в соответствии с навязанными ролями»?

6 . Так я же ничего не запрещаю, в чем проблема?

7 . А кто главный?

8 . Зачем вы придираетесь к словам?

9 . А что можно в сексе? Говорят, миссионерская поза унижает женщин!

10 . А ухаживать-то хоть можно? Как?

11 . Круто. То есть на самом деле феминистка может и за собой следить, и карьеру делать, и хозяйкой быть, и хорошей матерью?

12 . А анекдот про «баб» рассказать можно?