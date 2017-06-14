Я влюбился в девушку, она феминистка. Что делать?
1
Что случилось?
Вы только что узнали, что девушка, которая вам нравится, придерживается феминистских взглядов. Ничего страшного, если, конечно, вы не сексист — то есть не считаете, что женщины в принципе хуже мужчин. Ну, например, что все женщины по умолчанию хуже водят машину. Наши карточки помогут вам избежать глупых ошибок и подскажут, что вас ждет впереди.
2
То, что я слышал об «оголтелых феминистках», — это правда?
Нет. Сразу забудьте все стереотипы о феминизме и защитницах прав женщин, которые вы слышали. Даже не стоит их перечислять тут — просто выкиньте их из головы. Идей о равных правах и обязанностях у мужчин и женщин придерживаются люди какой угодно внешности, возраста, пола, политических, религиозных и любых других взглядов. Красота и уход за собой с феминизмом тоже никак не связаны.
3
Уф. То есть у нее не будет небритых подмышек?
Мы не знаем. Если ей нравятся волосы под мышками — они у нее будут. А если девушка любит отсутствие волос на теле — ее убеждения никак этому не помешают. Ее тело — ее дело!
4
Как больше узнать про феминизм?
Самый простой способ — задать самой девушке волнующие вас вопросы. Только без наездов, насмешек и демонстративного скепсиса. Базовая идея феминизма: никто не должен никого угнетать, каждый должен жить так, как ему нравится, а не в соответствии с навязанными ролями. Это основа основ — и если вы в этом сошлись, то можно обсудить и детали.
5
Что значит «жить не в соответствии с навязанными ролями»?
Это значит — забыть все, что говорила вам бабушка (да-да, дедушки такого никогда не говорили). Женщина не должна уметь готовить только потому, что она женщина. А мужчина не обязан уметь смастерить табуретку только потому, что он — мужик. Люди могут уметь и любить делать то, что им хочется, и то, что у них получается.
Мы вроде привыкли к тому, что женщины способны вбить гвоздь, а мужчины — приготовить яичницу. Осталось привыкнуть к тому, что стиральную машину может загрузить и разгрузить человек любого пола. А еще забрать детей из детского сада, помыть им попу, поухаживать за больной бабушкой и за любимой орхидеей. И да, женщина может любить бокс, пиво и гонки.
6
Так я же ничего не запрещаю, в чем проблема?
Проблема в том, что вы не можете что-то «запрещать» или «не запрещать». Вы не хозяин, вы даже не главный.
7
А кто главный?
А главных нет, вы — равны. В этом вся идея. Вы можете делать что хотите — и ваша девушка тоже может. А если кому-то что-то не нравится, то вам придется разговаривать об этом, не используя в качестве аргументов ваш пол, заработок или силу.
8
Зачем вы придираетесь к словам?
Это не придирки — язык и мышление связаны, а в том, как мы говорим, есть очень много патриархального. Например, когда мужчина сидит с детьми, а женщина уехала в командировку — его называют «героем». Из этого следует, что вообще-то он совсем не должен этого делать, а женщина должна. Или когда мужчина говорит, что он «помогает» женщине с ребенком, — как будто он делает одолжение.
9
А что можно в сексе? Говорят, миссионерская поза унижает женщин!
В сексе недопустимо насилие и уговоры (это тоже насилие), все остальное — как договоритесь. Женщина вам ничего не должна. Вы можете заниматься всем, что доставляет вам обоим удовольствие, — сексуальные пристрастия тоже, как известно, не зависят от пола, возраста и убеждений. И да, миссионерская поза может нравиться женщинам, а может и нет.
10
А ухаживать-то хоть можно? Как?
Конечно. Вы можете ухаживать, как считаете нужным: кино, цветы, белый конь. Если девушке это будет некомфортно — она об этом скажет прямо или предложит более подходящие варианты. Не настаивайте на своем — это не сделает вас большим джентльменом. Это касается и того, кто должен платить в ресторане: не должен никто, как договоритесь. Ваше право предложить, право девушки — отказаться.
11
Круто. То есть на самом деле феминистка может и за собой следить, и карьеру делать, и хозяйкой быть, и хорошей матерью?
Да, но если она все это делает — возникает вопрос: что делаете вы?
Идея о том, что у женщины есть все возможности, привела к так называемой двойной нагрузке — то есть женщина сначала сидит целый день в офисе, а потом еще и работает дома. На самом деле женщине, как и мужчине, хватает одной работы, и если женщина не выбирает домашние дела (что тоже может быть и не противоречит идее феминизма), то они — в равной степени забота мужчины и женщины.
12
А анекдот про «баб» рассказать можно?
Это сложный вопрос. В целом запрещать анекдоты, конечно, не стоит — но решение, на какие темы и как шутить, всегда за вами. Например, в шутках и поговорках очень много стереотипов: не только про «женскую логику», но и про «все мужики козлы» или «все евреи жадные». Так вообще устроены анекдоты. Поэтому уж думайте сами, будет ли сексистская шутка про каких-то там иллюзорных «всех баб» уместна в компании феминистки — и что именно, в принципе, кажется вам в ней смешным.
13
Ох, сколько всего. Можно самое главное в одном абзаце?
Да. Главное — никто никому ничего не должен просто потому, что «мужчина должен одно, а женщина — другое». Любые решения принимаются вместе, просить помощи не стыдно, обо всем можно договориться, иметь равные права и обязанности — честно. Вряд ли вы не можете пропылесосить квартиру по идеологическим соображениям.
Если вам что-то нужно — просто попросите. Если вам отказали — так бывает. Это не ущемляет ваше мужское достоинство.