Манафорт подал в суд на спецпрокурора по делу о связях окружения Трампа с Россией

The New York Times
06:41, 4 января 2018
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Бывший глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт подал в суд на спецпрокурора Роберта Мюллера, возглавляющего расследование о связях окружения президента США с Россией.

Соответчиком по иску, пишет The New York Times, указан заместитель генпрокурора США Род Розенштейн, по распоряжению которого Мюллер возглавил расследование.

По мнению Манафорта, Мюллер превысил свои полномочия, когда обвинил его в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Обвинения, указывает истец в обращении в суд, никак не связаны с расследованием о связях с Россией.

Манафорт просит суд снять с него предъявленные Мюллером обвинения, а также запретить спецпрокурора расследовать что-либо за пределами связей окружения Трампа с Россией.

Мюллер пока никак не прокомментировал поданный против него иск (англ.яз.).

The New York Times
Пол Манафорт возглавлял штаб Дональда Трампа летом 2016 года. Он покинул этот пост после того, как СМИ сообщили о его сотрудничестве с украинской Партией регионов и российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
Роберт Мюллер — бывший глава ФБР — был назначен спецпрокурором по расследованию связей окружения Трампа с Россией в мае 2017 года. Расследование было начато в связи с подозрением о российском вмешательстве в выборы президента США.
В октябре 2017 года Манафорту, ставшему одним из фигурантов расследования, были предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Обвинения касались работы Манафорта в качестве лоббиста. Манафорт отправлен под домашний арест.

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