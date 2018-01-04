Манафорт подал в суд на спецпрокурора по делу о связях окружения Трампа с Россией
Бывший глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт подал в суд на спецпрокурора Роберта Мюллера, возглавляющего расследование о связях окружения президента США с Россией.
Соответчиком по иску, пишет The New York Times, указан заместитель генпрокурора США Род Розенштейн, по распоряжению которого Мюллер возглавил расследование.
По мнению Манафорта, Мюллер превысил свои полномочия, когда обвинил его в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Обвинения, указывает истец в обращении в суд, никак не связаны с расследованием о связях с Россией.
Манафорт просит суд снять с него предъявленные Мюллером обвинения, а также запретить спецпрокурора расследовать что-либо за пределами связей окружения Трампа с Россией.
Мюллер пока никак не прокомментировал поданный против него иск (англ.яз.).