Пола Манафорта отправили под домашний арест
Бывший глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт отправлен под домашний арест. Суд решил применить эту меру пресечения, чтобы Манафорт не покинул страну. Он сдал свой паспорт. Под домашний арест отправлен и деловой партнер Пола Манафорта Рик Гейтс, с которым они проходят по одному делу.
JUST IN: Judge orders Manafort and Gates to home confinement pic.twitter.com/iLOEV7RI8D— Reuters Politics (@ReutersPolitics) October 30, 2017
Они обвиняются 12 пунктам, в том числе в заговоре против США. Основа обвинения состоит в том, что их компания получала деньги от украинской «Партии регионов» и лоббировала интересы. При этом она не платила налоги и не была зарегистрирована должным образом.
Пол Манафорт возглавлял штаб Дональда Трампа летом 2016 года. Он ушел, когда журналисты написали, что он сотрудничал с «Партией регионов» и российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Агентство Associated Press уверяло, что Манафорт также лоббировал интересы президента России Владимира Путина.