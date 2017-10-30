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Пола Манафорта отправили под домашний арест

Reuters
19:31, 30 октября 2017
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Бывший глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт отправлен под домашний арест. Суд решил применить эту меру пресечения, чтобы Манафорт не покинул страну. Он сдал свой паспорт. Под домашний арест отправлен и деловой партнер Пола Манафорта Рик Гейтс, с которым они проходят по одному делу.

Они обвиняются 12 пунктам, в том числе в заговоре против США. Основа обвинения состоит в том, что их компания получала деньги от украинской «Партии регионов» и лоббировала интересы. При этом она не платила налоги и не была зарегистрирована должным образом.

Пол Манафорт возглавлял штаб Дональда Трампа летом 2016 года. Он ушел, когда журналисты написали, что он сотрудничал с «Партией регионов» и российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Агентство Associated Press уверяло, что Манафорт также лоббировал интересы президента России Владимира Путина.

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