Пола Манафорта отправили под домашний арест

Бывший глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт отправлен под домашний арест. Суд решил применить эту меру пресечения, чтобы Манафорт не покинул страну. Он сдал свой паспорт. Под домашний арест отправлен и деловой партнер Пола Манафорта Рик Гейтс, с которым они проходят по одному делу.

JUST IN: Judge orders Manafort and Gates to home confinement pic.twitter.com/iLOEV7RI8D — Reuters Politics (@ReutersPolitics) October 30, 2017

Они обвиняются 12 пунктам, в том числе в заговоре против США. Основа обвинения состоит в том, что их компания получала деньги от украинской «Партии регионов» и лоббировала интересы. При этом она не платила налоги и не была зарегистрирована должным образом.