В Хабаровске, Томске, Иркутске и Ижевске эвакуировали торговые центры из-за звонков о бомбе

Интерфакс
08:51, 29 декабря 2017
Надежный источник

В нескольких крупных российских городах 29 декабря в торговых центрах была проведена эвакуация из-за звонков об угрозе взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Это произошло в Томске, Иркутске, Ижевске и Хабаровске. Проверки также прошли в торговых центрах Пензы.

В Иркутске также проверили аэропорт.

28 декабря из-за звонков проверяли торговые центры на Камчатке.

В России с сентября 2017 года проходят массовые эвакуации из-за анонимных звонков об угрозе взрыва. Ни в одном из случаев бомбу не нашли. Эвакуированы были сотни тысяч человек по всей стране.
По версии ФСБ, звонки о заложенных бомбах организовали россияне из-за рубежа с использованием IP-телефонии.
После массовых эвакуаций Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, ужесточив наказание за телефонный терроризм.

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