В Хабаровске, Томске, Иркутске и Ижевске эвакуировали торговые центры из-за звонков о бомбе
В нескольких крупных российских городах 29 декабря в торговых центрах была проведена эвакуация из-за звонков об угрозе взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Это произошло в Томске, Иркутске, Ижевске и Хабаровске. Проверки также прошли в торговых центрах Пензы.
В Иркутске также проверили аэропорт.
28 декабря из-за звонков проверяли торговые центры на Камчатке.
В России с сентября 2017 года проходят массовые эвакуации из-за анонимных звонков об угрозе взрыва. Ни в одном из случаев бомбу не нашли. Эвакуированы были сотни тысяч человек по всей стране.
По версии ФСБ, звонки о заложенных бомбах организовали россияне из-за рубежа с использованием IP-телефонии.
После массовых эвакуаций Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, ужесточив наказание за телефонный терроризм.