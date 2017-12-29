В Хабаровске, Томске, Иркутске и Ижевске эвакуировали торговые центры из-за звонков о бомбе

В нескольких крупных российских городах 29 декабря в торговых центрах была проведена эвакуация из-за звонков об угрозе взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Это произошло в Томске, Иркутске, Ижевске и Хабаровске. Проверки также прошли в торговых центрах Пензы.

В Иркутске также проверили аэропорт.

28 декабря из-за звонков проверяли торговые центры на Камчатке.