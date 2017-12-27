Facebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова
Обновление. Рамзан Кадыров заявил, что спокойно относится к этой «мышиной возне». «Но вопрос к Facebook и Минфину США: где ваша хваленая демократия и право граждан на получение интересующей информации? Или мнение 4 миллионов подписчиков для вас ничего не значит?» — сказал Кадыров в интервью «Интерфаксу».
Руководство Facebook заблокировало аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова из-за включения его имени в санкционный список США. Информацию об этом газете «Ведомости» подтвердили представители соцсети.
Аккаунты Кадырова в фейсбуке и инстаграме, на которые были подписаны более четырех миллионов человек, пропали 23 декабря. Сам Кадыров предположил, что это было сделано по указке властей США.
«Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», — рассказали «Ведомостям» в Facebook.