Facebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова

Аккаунты Кадырова в фейсбуке и инстаграме, на которые были подписаны более четырех миллионов человек, пропали 23 декабря. Сам Кадыров предположил , что это было сделано по указке властей США.

Руководство Facebook заблокировало аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова из-за включения его имени в санкционный список США. Информацию об этом газете «Ведомости» подтвердили представители соцсети.

«Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», — рассказали «Ведомостям» в Facebook.

Доступ к аккаунтам Кадырова был прекращен через три дня после того, как глава Чечни попал в «список Магнитского», куда США включают людей, причастных, по их мнению, к нарушению прав человека.

После блокировки Рамзан Кадыров объявил, что станет пользоваться новой соцсетью Mylistory, придуманной в Чечне.

Накануне Роскомнадзор отправлял официальный запрос в Facebook с требованием разъяснить ситуацию с блокировкой аккаунтов Кадырова.