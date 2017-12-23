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Инстаграм Рамзана Кадырова пропал. В правительстве Чечни заявили о «подлой диверсионной кибератаке»

РБК
09:45, 23 декабря 2017
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Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в инстаграме недоступен из-за кибератаки, заявил РБК министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Совершена подлая диверсионная кибератака на аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram», — сказал он.

По его мнению, атаку совершили «по указке Госдепа США». «Учитывая последние события, связанные с пустозвонным „списком Магнитского“, все логично ложится в канву событий», — сказал министр.

Утром 23 декабря стало известно, что русскоязычные аккаунты Рамзана Кадырова в инстаграме и фейсбуке не открываются. Англоязычный инстаграм, а также канал в телеграме и страница «ВКонтакте» продолжают работать.

«Каждое слово, каждый взгляд Рамзана Кадырова вселяет страх в алчные сердца заокеанских трусов, способных лишь на закулисную геополитическую возню и стравливание народов», — сказал он [Умаров].

РБК
Рамзан Кадыров очень активно использует социальные сети. Большая часть его наиболее резонансных заявлений была сделана именно в соцсетях. В его инстаграме более трех миллионов подписчиков.
20 декабря против Рамзана Кадырова ввели санкции США. Он был внесен в «список Магнитского», куда включают людей, причастных, по мнению США, к нарушению прав человека. Кадыров отреагировал на эту новость словами о том, что «еще не получил приказ ступить на землю США», поэтому «пусть США не беспокоятся». 
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