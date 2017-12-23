Инстаграм Рамзана Кадырова пропал. В правительстве Чечни заявили о «подлой диверсионной кибератаке»

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в инстаграме недоступен из-за кибератаки, заявил РБК министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Совершена подлая диверсионная кибератака на аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram», — сказал он.

По его мнению, атаку совершили «по указке Госдепа США». «Учитывая последние события, связанные с пустозвонным „списком Магнитского“, все логично ложится в канву событий», — сказал министр.

Утром 23 декабря стало известно, что русскоязычные аккаунты Рамзана Кадырова в инстаграме и фейсбуке не открываются. Англоязычный инстаграм, а также канал в телеграме и страница «ВКонтакте» продолжают работать.