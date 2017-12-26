Роскомнадзор направил в Facebook запрос о причинах блокировки аккаунтов Кадырова

Интерфакс
15:05, 26 декабря 2017
Надежный источник

Роскомнадзор попросил компанию Facebook объяснить, почему из фейсбука и инстаграма были удалены аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова. Официальный запрос Роскомнадзора был направлен 26 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

Блокировку аккаунтов Кадырова прокомментировал министр связи России Николай Никифоров. «Это просто яркий пример тех двойных стандартов, о которых на самом деле мы многократно многие годы говорили… Значит интернет не вне политики, значит интернет — это просто отношения хозяйствующих субъектов, в том числе подверженные политически мотивированным санкциям», — заявил министр.

Аккаунты Рамзана Кадырова в инстаграме и фейсбуке были удалены в ночь на 23 декабря — через три дня после того, как глава Чечни попал в «список Магнитского», куда США включают людей, причастных, по их мнению, к нарушению прав человека. В правительстве Чечни назвали удаление аккаунтов Кадырова результатом «подлой диверсионной кибератаки», совершенной по «указке Госдепа».
Кадыров заявил о переходе в другую социальную сеть — Mylistory. По его словам, в Чечне продолжается ее тестирование, при этом она «ни в чем не уступает заморским». Как отмечал TJ, приложение выглядит как «полная копия старой версии инстаграма в золотом цвете и с тем же шрифтом в логотипе».
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