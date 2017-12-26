Роскомнадзор направил в Facebook запрос о причинах блокировки аккаунтов Кадырова

Роскомнадзор попросил компанию Facebook объяснить, почему из фейсбука и инстаграма были удалены аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова. Официальный запрос Роскомнадзора был направлен 26 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

Блокировку аккаунтов Кадырова прокомментировал министр связи России Николай Никифоров. «Это просто яркий пример тех двойных стандартов, о которых на самом деле мы многократно многие годы говорили… Значит интернет не вне политики, значит интернет — это просто отношения хозяйствующих субъектов, в том числе подверженные политически мотивированным санкциям», — заявил министр.