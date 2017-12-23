Кадыров перешел в новую соцсеть, которую «тестируют в Чечне». Она очень похожа на старый инстаграм

Глава Чечни Рамзан Кадыров, у которого 23 декабря оказался удален аккаунт в инстаграме, объявил о переходе в другую социальную сеть — Mylistory.

По его словам, эта соцсеть находится «в Чечне в стадии тестирования» (последняя версия в App Store — 1.4.1) и «ни в чем не уступает заморским».

«Теперь все важные новости с фото и видео буду выкладывать в этом приложении», — сообщил глава Чечни.

Как пишет TJ, приложение выглядит как «полная копия старой версии инстаграма в золотом цвете и с тем же шрифтом в логотипе». В Mylistory можно комментировать публикации, отмечать друзей и делиться публикациями в личных сообщениях; «сториз» и возможности делиться ссылками на публикации нет. Функции обработки фото — фильтры, смена яркости и добавление надписей.