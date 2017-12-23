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Кадыров перешел в новую соцсеть, которую «тестируют в Чечне». Она очень похожа на старый инстаграм

TJournal
16:18, 23 декабря 2017
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Глава Чечни Рамзан Кадыров, у которого 23 декабря оказался удален аккаунт в инстаграме, объявил о переходе в другую социальную сеть — Mylistory.

По его словам, эта соцсеть находится «в Чечне в стадии тестирования» (последняя версия в App Store — 1.4.1) и «ни в чем не уступает заморским».

«Теперь все важные новости с фото и видео буду выкладывать в этом приложении», — сообщил глава Чечни.

Как пишет TJ, приложение выглядит как «полная копия старой версии инстаграма в золотом цвете и с тем же шрифтом в логотипе». В Mylistory можно комментировать публикации, отмечать друзей и делиться публикациями в личных сообщениях; «сториз» и возможности делиться ссылками на публикации нет. Функции обработки фото — фильтры, смена яркости и добавление надписей.

Среди самых популярных хэштегов в Mylistory в основном Чечня, Кадыров, Аллах или Путин. В поиске есть раздел рекомендаций, где очень много рекламы наклеек на автомобили или чехлов для смартфонов, картинок с цитатами главы республики или фотографиями высших должностных лиц.

TJournal
Аккаунты Рамзана Кадырова в инстаграме и фейсбуке были удалены в ночь на 23 декабря — через несколько дней после того, как он попал в американский «список Магнитского». В правительстве Чечни назвали случившееся результатом «подлой диверсионной кибератаки», совершенной по «указке Госдепа». По словам Кадырова, в службе поддержки инстаграма ему не ответили.
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