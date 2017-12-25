Прощание с Андреем Зализняком пройдет 28 декабря в здании РАН

«Прощание состоится в здании на Ленинском проспекте, 32а, 28 декабря в 12:00», — цитирует пресс-службу РАН «Интерфакс».

Прощание с академиком Андреем Зализняком, который умер 24 декабря, пройдет в четверг 28 декабря в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте.

Лингвист, филолог, академик РАН Андрей Зализняк умер 24 декабря, ему было 82 года. Зализняк был крупнейшим специалистом по новгородским берестяным грамотам, исследователем «Слова о полку Игореве», автором «Грамматического словаря русского языка». Он был популяризатором науки и последовательно критиковал «любительскую лингвистику и «Новую хронологию».