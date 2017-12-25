Прощание с Андреем Зализняком пройдет 28 декабря в здании РАН
Прощание с академиком Андреем Зализняком, который умер 24 декабря, пройдет в четверг 28 декабря в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте.
«Прощание состоится в здании на Ленинском проспекте, 32а, 28 декабря в 12:00», — цитирует пресс-службу РАН «Интерфакс».
Похоронен Андрей Зализняк будет на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС.
Лингвист, филолог, академик РАН Андрей Зализняк умер 24 декабря, ему было 82 года. Зализняк был крупнейшим специалистом по новгородским берестяным грамотам, исследователем «Слова о полку Игореве», автором «Грамматического словаря русского языка». Он был популяризатором науки и последовательно критиковал «любительскую лингвистику и «Новую хронологию».