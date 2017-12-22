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На Крымский мост потребуется еще 3 миллиарда рублей из-за ошибки в выборе грунта

Коммерсант
10:31, 22 декабря 2017
Надежный источник

Во время строительства Крымского моста обнаружена ошибка с выбором грунта для земляной насыпи, по которой проложены железнодорожные подходы к мосту. Для замены грунта и сопутствующих работ может потребоваться до 2,9 миллиарда рублей, рассказал гендиректор компании-подрядчика «Ленпромтранспроект» Ростислав Шкурко.

Он объяснил, что контрольное бурение выявило ошибки в исследованиях, которые ранее провела компания «Крымсетьэнергопроект». Закупленный грунт оказался непригоден для насыпи.

Было принято решение не пытаться укрепить грунт, а заменить его на новый. Только на закупку понадобится не менее полумиллиарда рублей. Помимо этого потребуются дополнительные работы по электрификации, системам сигнализации и транспортной безопасности.

Генподрядчик «Стройгазмонтаж» заявил, что изменение никак не повлияет на сроки ввода моста в эксплуатацию.

Строительство моста в Крым началось после вхождения полуострова в состав России в 2014 году. Ожидается, что в конце 2018 года по нему откроют автомобильное движение.
Стоимость Крымского моста оценивается более чем в 240 миллиардов рублей.

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