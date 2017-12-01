Глава Крыма предупредил о срыве строительства дороги к мосту через Керченский пролив

Сроки строительства автомобильной дороги к Крымскому мосту со стороны Керчи могут быть сорваны. Об этом, как стало известно РБК, говорится в письме, направленном главой Крыма Сергеем Аксеновым вице-премьеру Дмитрию Козаку и министру транспорта Максиму Соколову.

В письме, с копией которого удалось ознакомиться изданию, Аксенов указывает, что заключение госэкспертизы на проект обеспечения транспортной безопасности дороги не было получено в установленный графиком срок.

Невыполнение работ по обеспечению безопасности дороги, пишет Аксенов, может привести к срыву сроков выполнения работ на «сопряженных с объектом участках».

В Минтрансе РБК заявили, что «мероприятия по обеспечению транспортной безопасности Крымского моста, необходимые к моменту запуска движения, реализуются в полном объеме и будут завершены в срок».

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака в свою очередь сообщил, что в правительстве не располагают сведениями по отставанию от сроков ни по одному из этапов строительства мостового перехода через Керченский пролив.

Комментировать непосредственно письмо Аксенова Минтранс и представитель вице-премьера отказались.