Компания Ротенберга построит железную дорогу к Керченскому мосту

Коммерсант
06:14, 16 января 2017
Требует подтверждения

Генеральным подрядчиком строительства железнодорожной ветки к Керченскому мосту станет компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, пишет «Коммерсант».

Этот подряд, как стало известно изданию, «Стройгазмонтаж», возводящий Керченский мост, получит без конкурса. Соответствующий законопроект, по данным источников газеты, уже подготовлен. Стоимость контракта оценивается в 17 миллиардов рублей.

Правительство дважды пыталось провести конкурс на строительство железнодорожного подхода к Керченскому мосту со стороны Крыма, однако оба раза желающих участвовать в проекте не нашлось, после чего было решено предложить подряд «Стрйгазмонтажу».

Собеседник «Ъ» в правительстве признает, что «подряд не является сверхприбыльным». Но, по его мнению, СГМ [«Стройгазмонтаж»] возьмется, поскольку «строить мост в никуда, очевидно, никто не хочет». 

Коммерсант
«Стройгазмонтаж» получил подряд на строительство моста через Керченский пролив в феврале 2015 года. Стоимость контракта составила более 228 миллиардов рублей. 
Открытие автомобильного движения по мосту должно состояться в конце 2018 года. Также в декабре 2018 года первоначально планировалось запустить и движение поездов по мосту, однако в июле 2016 года начало временной эксплуатации железнодорожной части перенесено на год.
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