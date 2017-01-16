Компания Ротенберга построит железную дорогу к Керченскому мосту

Генеральным подрядчиком строительства железнодорожной ветки к Керченскому мосту станет компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, пишет «Коммерсант».

Этот подряд, как стало известно изданию, «Стройгазмонтаж», возводящий Керченский мост, получит без конкурса. Соответствующий законопроект, по данным источников газеты, уже подготовлен. Стоимость контракта оценивается в 17 миллиардов рублей.

Правительство дважды пыталось провести конкурс на строительство железнодорожного подхода к Керченскому мосту со стороны Крыма, однако оба раза желающих участвовать в проекте не нашлось, после чего было решено предложить подряд «Стрйгазмонтажу».