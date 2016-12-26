Конкурс на железную дорогу до Керченского моста сорвался из-за отсутствия заявок

Повторный конкурс на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту сорван из-за отсутствия заявок. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Срок подачи предложений завершился 23 декабря, но никто не подал заявки. При этом начало финансирования проекта запланировано на 2017 год, а к концу 2019 года строительство железнодорожных путей должно быть завершено.

Собеседники издания связывают отсутствие заявок с низкой максимальной стоимостью контракта — 16,9 миллиарда рублей. Она, по словам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, не учитывает риски санкций для исполнителя, а также не предполагает высокой прибыли.