Конкурс на железную дорогу до Керченского моста сорвался из-за отсутствия заявок
Повторный конкурс на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту сорван из-за отсутствия заявок. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сайта госзакупок.
Срок подачи предложений завершился 23 декабря, но никто не подал заявки. При этом начало финансирования проекта запланировано на 2017 год, а к концу 2019 года строительство железнодорожных путей должно быть завершено.
Собеседники издания связывают отсутствие заявок с низкой максимальной стоимостью контракта — 16,9 миллиарда рублей. Она, по словам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, не учитывает риски санкций для исполнителя, а также не предполагает высокой прибыли.
Первая попытка найти подрядчика также сорвалась, поскольку в конкурсе приняли участие только «Железные дороги Якутии», которые не прошли отбор по опыту создания таких сложных объектов.
Ранее правительство на год отложило ввод в эксплуатацию железнодорожной части Керченского моста. До этого предполагалось, что первые поезда смогут пройти по мосту в декабре 2018 года.
Генеральным подрядчиком моста через Керченский пролив является «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Стоимость контракта составила 228 миллиардов рублей. Открытие автомобильного движения по мосту должно состояться в конце 2018 года.