истории
Установка арки Крымского моста. Видео
В Керченском проливе устанавливают арку моста, ведущего в Крым. Ее высота — 45 метров, длина — 227 метров. Железнодорожную арку доставили в пролив из Керчи на плавучих опорах и зафиксировали якорными тросами. Теперь арку должны поднять на высоту 35 метров. Крымский мост длиной 19 километров соединит Крым и Краснодарский край. Его открытие запланировано на декабрь 2018 года. Сначала откроют автомобильное движение, а поезда пойдут еще через год (в декабре 2019-го).