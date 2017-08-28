истории

Установка арки Крымского моста. Видео

Meduza
10:53, 28 августа 2017
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В Керченском проливе устанавливают арку моста, ведущего в Крым. Ее высота — 45 метров, длина — 227 метров. Железнодорожную арку доставили в пролив из Керчи на плавучих опорах и зафиксировали якорными тросами. Теперь арку должны поднять на высоту 35 метров. Крымский мост длиной 19 километров соединит Крым и Краснодарский край. Его открытие запланировано на декабрь 2018 года. Сначала откроют автомобильное движение, а поезда пойдут еще через год (в декабре 2019-го).

В Керченском проливе устанавливают арку моста в Крым
Meduza

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