В центре Москвы задержали журналистов «Дождя»

В Москве полиция задержала корреспондента телеканала «Дождь» Владимира Роменского и оператора Владимира Комиссарова. Они находились на улице Большая Лубянка, где проходила протестная акция по случаю Дня работника органов безопасности России (День чекиста).

Журналистов везут в ОВД по Красносельскому району, сообщается на сайте «Дождя».

Акцию на Большой Лубянке устроил Дмитрий Цорионов (Энтео). По его словам, она была направлена «против порочной преемственности террористической организации ВЧК с современными органами государственной безопасности».

Акция проходила у дома по адресу Большая Лубянка 11. В этом здании располагалась Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). Участники акции наклеили на здание наклейки со словами «Здесь чекисты убивали людей».