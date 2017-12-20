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В центре Москвы задержали журналистов «Дождя»

Дождь
12:25, 20 декабря 2017
Надежный источник

В Москве полиция задержала корреспондента телеканала «Дождь» Владимира Роменского и оператора Владимира Комиссарова. Они находились на улице Большая Лубянка, где проходила протестная акция по случаю Дня работника органов безопасности России (День чекиста).

Журналистов везут в ОВД по Красносельскому району, сообщается на сайте «Дождя».

Акцию на Большой Лубянке устроил Дмитрий Цорионов (Энтео). По его словам, она была направлена «против порочной преемственности террористической организации ВЧК с современными органами государственной безопасности».

Акция проходила у дома по адресу Большая Лубянка 11. В этом здании располагалась Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). Участники акции наклеили на здание наклейки со словами «Здесь чекисты убивали людей».

После этого Энтео разбил бюст основателя и главы ВЧК Феликса Дзержинского.

Дождь
Около здания ФСБ на Лубянке ранее была задержана Мария Алехина, которая устроила пикет с плакатом «С днем рождения, палачи». Вместе с Алехиной задержали двух фотографов.
20 декабря 2017 года исполняется 100 лет со дня основания Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), которая осуществляла красный террор.

День чекиста

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