Задержанных на Лубянке журналистов «Дождя» отпустили без составления протокола

Из ОВД «Мещанское» отпустили корреспондента «Дождя» Владимира Роменского и оператора Владимира Комиссарова, которые были задержаны на улице Большая Лубянка при съемке акции Дмитрия Цорионова (Энтео) по случаю Дня работника органов безопасности России.

Как сообщает телеканал, журналистов отпустили без составления протокола. Они написали объяснительные записки.