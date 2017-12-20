Задержанных на Лубянке журналистов «Дождя» отпустили без составления протокола
Из ОВД «Мещанское» отпустили корреспондента «Дождя» Владимира Роменского и оператора Владимира Комиссарова, которые были задержаны на улице Большая Лубянка при съемке акции Дмитрия Цорионова (Энтео) по случаю Дня работника органов безопасности России.
Как сообщает телеканал, журналистов отпустили без составления протокола. Они написали объяснительные записки.
Акция проекта «Декоммкунизация» , которую устроил Дмитрий Энтео, проходила у дома по адресу Большая Лубянка 11, где располагалась Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). Участники акции наклеили на здание наклейки со словами «Здесь чекисты убивали людей».
После окончания акции участники ушли, а журналисты были задержаны.
Ранее около здания ФСБ на Лубянке была задержана Мария Алехина, которая устроила пикет с плакатом «С днем рождения, палачи». Вместе с Алехиной задержали двух фотографов.