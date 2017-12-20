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Марию Алехину задержали у здания ФСБ с плакатом «С днем рождения, палачи»

Медиазона
08:10, 20 декабря 2017
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Полиция задержала около здания ФСБ на Лубянке участницу Pussy Riot Марию Алехину. Как рассказала «Медиазоне» активистка движения Ольга Борисова, Алехина подошла к зданию с плакатом «С днем рождения, палачи» (20 декабря отмечается столетие ВЧК).

Борисова добавила, что баннер был привязан к решеткам на здании. Сама она успела отойти от входа в здание, а Алехину с двумя фотографами задержали. Их доставили в отдел полиции «Мещанский».

20 декабря в России отмечается День работника органов госбезопасности. Он приурочен к дате создания в 1917 году Всероссийской чрезвычайной комиссии, которую возглавил Феликс Дзержинский. ФСБ является преемницей этого ведомства.

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