Марию Алехину задержали у здания ФСБ с плакатом «С днем рождения, палачи»
Полиция задержала около здания ФСБ на Лубянке участницу Pussy Riot Марию Алехину. Как рассказала «Медиазоне» активистка движения Ольга Борисова, Алехина подошла к зданию с плакатом «С днем рождения, палачи» (20 декабря отмечается столетие ВЧК).
Вышли к ФСБ и поздравили чекистов. pic.twitter.com/nInG69jD2o— Мария Алехина (@all_mary) December 20, 2017
Борисова добавила, что баннер был привязан к решеткам на здании. Сама она успела отойти от входа в здание, а Алехину с двумя фотографами задержали. Их доставили в отдел полиции «Мещанский».
20 декабря в России отмечается День работника органов госбезопасности. Он приурочен к дате создания в 1917 году Всероссийской чрезвычайной комиссии, которую возглавил Феликс Дзержинский. ФСБ является преемницей этого ведомства.