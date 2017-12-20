Марию Алехину задержали у здания ФСБ с плакатом «С днем рождения, палачи»

Полиция задержала около здания ФСБ на Лубянке участницу Pussy Riot Марию Алехину. Как рассказала «Медиазоне» активистка движения Ольга Борисова, Алехина подошла к зданию с плакатом «С днем рождения, палачи» (20 декабря отмечается столетие ВЧК).

Вышли к ФСБ и поздравили чекистов. pic.twitter.com/nInG69jD2o — Мария Алехина (@all_mary) December 20, 2017

Борисова добавила, что баннер был привязан к решеткам на здании. Сама она успела отойти от входа в здание, а Алехину с двумя фотографами задержали. Их доставили в отдел полиции «Мещанский».