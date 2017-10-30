Как понять, кого считать репрессированным по политическим мотивам, а кого нет?

1 . Что случилось?

2 . Что такое «политические репрессии»?

3 . Репрессии — это аресты и казни?

4 . Что вообще можно считать политическим мотивом? И как понять, есть политический мотив или нет?

5 . Если оппозиционера обвинили в каком-то преступлении — это политические репрессии?

6 . В СССР были явно политические статьи, например антисоветская агитация. А сейчас?

7 . А если человек выступает с фашистскими лозунгами, а его сажают с нарушениями — это тоже политические репрессии?

8 . Получается, все решают правозащитники?

9 . Кого в современной России можно назвать жертвами политического преследования?