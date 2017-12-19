Можно ли это собрать из LEGO? Партнерский тест

Задержанные по делу о подготовке теракта в Казанском соборе пожаловались на пытки

Новая газета
17:01, 19 декабря 2017
Надежный источник

Трое из семерых арестованных по делу о подготовке теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга не признали своей вины, а также пожаловались на пытки при задержании, сообщает «Новая газета» со ссылкой на их адвокатов.

Речь идет об Алисхане Эсмурзиеве, Шамиле Омаргаджиеве и Фирузе Калавурове. Против них возбуждено дело о незаконном обороте оружия и незаконном хранении взрывчатых веществ. Их считают подельниками 18-летнего Евгения Ефимова (он называется главарем петербургской ячейки ИГ, планировавшей теракт) и его 23-летнего консультанта Антона Кобца.

По данным «Новой», трое задержанных заявляют о провокации и настаивают, что оружие и взрывчатку им подбросили оперативники.

Как рассказал адвокат Эсмурзиева Максим Камакин, его подзащитного избивали люди в масках, заставляя признаться в хранении оружия — «били кулаками по лицу, ребрам, почкам… пытали электрошокером». Защитник зафиксировал следы побоев и подал заявление в прокуратуру.

15 декабря ФСБ сообщила о предотвращении крупного теракта в Санкт-Петербурге, опубликовав оперативные видео задержания подозреваемых в терроризме. На одном из них был запечатлен 18-летний Евгений Ефимов, дающий признательные показания о приготовлении взрывчатки для совершения теракта. На другом видео, сделанном в квартире, вместе с задержанными демонстрируются неизвестное белое вещество, автоматическое оружие, тротиловые шашки, а также исламская литература.
Из семерых задержанных, упоминавшихся ФСБ, известны имена и мера пресечения только пятерых подозреваемых. По информации «Новой газеты», есть вероятность, что двое оставшихся были отпущены.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме