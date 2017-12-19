Задержанные по делу о подготовке теракта в Казанском соборе пожаловались на пытки

Трое из семерых арестованных по делу о подготовке теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга не признали своей вины, а также пожаловались на пытки при задержании, сообщает «Новая газета» со ссылкой на их адвокатов.

Речь идет об Алисхане Эсмурзиеве, Шамиле Омаргаджиеве и Фирузе Калавурове. Против них возбуждено дело о незаконном обороте оружия и незаконном хранении взрывчатых веществ. Их считают подельниками 18-летнего Евгения Ефимова (он называется главарем петербургской ячейки ИГ, планировавшей теракт) и его 23-летнего консультанта Антона Кобца.

По данным «Новой», трое задержанных заявляют о провокации и настаивают, что оружие и взрывчатку им подбросили оперативники.

Как рассказал адвокат Эсмурзиева Максим Камакин, его подзащитного избивали люди в масках, заставляя признаться в хранении оружия — «били кулаками по лицу, ребрам, почкам… пытали электрошокером». Защитник зафиксировал следы побоев и подал заявление в прокуратуру.