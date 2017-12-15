Задержанный за подготовку теракта в Петербурге рассказал о планах устроить взрыв в Казанском соборе

Один из подозреваемых в подготовке теракта в Санкт-Петербурге заявил, что собирался устроить взрыв в Казанском соборе. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Из сообщения стало известно, что задержанного зовут Евгений Ефимов, он подозревается по статье «незаконное изготовление взрывчатых веществ» (часть 1 статьи 223.1 УК РФ). Выборгский районный суд заключил его под арест.

«В процессе фигурант пояснил суду, что незаконно изготавливал взрывчатое вещество для того, чтобы 17 декабря 2017 года взорвать Казанский собор», — сказано в сообщении.

По данным «Фонтанки», Евгению Ефимову 18 лет. Издание пишет, что Ефимов, по версии следствия, собирал бомбу в гараже на Литовской улице. «11 декабря владелец, придя проведать имущество, почувствовал химический запах, открыл дверь гаража дубликатом ключа и увидел множество странных препаратов», — пишет «Фонтанка».

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Санкт-Петербурге семи сторонников террористической организации «Исламское государство», которые планировали теракты в городе, в том числе в одном из «культовых учреждений». По сообщению ведомства, один из подозреваемых собирался совершить самоподрыв. ФСБ распространила видео задержания подозреваемых.