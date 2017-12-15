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ФСБ: предотвращен теракт «в одном из культовых учреждений» Петербурга, террористами руководили через Telegram

Интерфакс
11:28, 15 декабря 2017
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ФСБ сообщила о задержании в Санкт-Петербурге семи членов террористической организации «Исламское государство», которые планировали устроить теракт 16 декабря.

По сообщению спецслужбы, они собирались устроить «самоподрыв террориста-смертника в одном из культовых учреждений», а также взорвать бомбы «в местах массового нахождения людей».

«Руководство ячейкой осуществлялось главарями международной террористической организации из-за рубежа посредством интернет-мессенджера Telegram», — заявили в ФСБ.

Предполагаемые преступники были задержаны 13-14 декабря. У них изъято «значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистская литература», заявили в ФСБ.

В апреле 2017 года в метро Санкт-Петербурга произошел теракт, в результате которого погибли 15 человек и около ста пострадали. Взрыв устроил смертник. В ходе расследования были задержаны десять человек, все они — выходцы из Средней Азии.
Подозреваемый в организации теракта в Петербурге Аброр Азимов и его брат Акрам сообщали, что перед официальным объявлением о задержании их пытали в «секретной тюрьме» ФСБ. Защита называла видео задержания Акрама Азимова сфальсифицированным.
ФСБ говорила, что теракт в Петербурге был организован с помощью мессенджера Telegram. Спецслужба потребовала у мессенджера выдать ключи шифрования сообщений согласно «пакету Яровой»; после отказа Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей, компания пытается оспорить это решение.

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