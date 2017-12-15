ФСБ: предотвращен теракт «в одном из культовых учреждений» Петербурга, террористами руководили через Telegram

ФСБ сообщила о задержании в Санкт-Петербурге семи членов террористической организации «Исламское государство», которые планировали устроить теракт 16 декабря.

По сообщению спецслужбы, они собирались устроить «самоподрыв террориста-смертника в одном из культовых учреждений», а также взорвать бомбы «в местах массового нахождения людей».

«Руководство ячейкой осуществлялось главарями международной террористической организации из-за рубежа посредством интернет-мессенджера Telegram», — заявили в ФСБ.

Предполагаемые преступники были задержаны 13-14 декабря. У них изъято «значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистская литература», заявили в ФСБ.