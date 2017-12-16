В Петербурге арестован 22-летний пособник подозреваемого в подготовке теракта в Казанском соборе

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 22-летнего Антона Кобца, который, по мнению следствия, помогал подозреваемому в подготовке теракта в Казанском соборе Евгению Ефимову.

Кобец предположительно помогал Ефимову «в разведке местности для выбора места взрыва и давал советы по совершению теракта», заявили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По информации «Фонтанки», Антона Кобца задержали вечером 15 декабря.

Издание называет его уроженцем Казахстана. Из сообщения пресс-службы судов следует, что он гражданин России. Другой информации о нем нет.