СМИ-иностранных агентов заставят учредить российские юрлица

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий деятельность СМИ — иностранных агентов. Авторами документа значатся депутаты Петр Толстой и Леонид Левин, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

Согласно законопроекту, иностранные СМИ будут обязаны в течение месяца со дня признания иноагентами учреждать российское юридическое лицо для возможности распространения своих материалов. Кроме того, СМИ должны будут маркировать свои материалы как иноагенты и внести соответствующий пункт в свои выходные данные. Форма указания будет устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, говорится в проекте закона. Без надлежащей маркировки распространение материалов не допускается (в том числе для СМИ, перепечатывающих информацию), а нарушение закона повлечет запрет СМИ — иностранного агента на территории России и в интернете.

Депутат Левин в пояснении агентству «Интерфакс» заявил, что законодательная инициатива носит технический характер и уточняет ряд вопросов, которые не были учтены в предыдущих поправках к законам «О СМИ» и «Об информации». При этом он добавил, что проект предусматривает, что иноагентом также «может быть признано и физическое лицо, что зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США».