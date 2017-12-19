Можно ли это собрать из LEGO? Партнерский тест

Ходорковский попросил ЦИК не регистрировать Путина кандидатом в президенты

Meduza
14:07, 19 декабря 2017
Надежный источник

Бывший глава ЮКОСа и основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский в открытом письме главе ЦИК Элле Памфиловой призвал отказать Владимиру Путину в регистрации кандидатом в президенты РФ «на пятый срок». Копия письма имеется в распоряжении «Медузы».

В своем письме Ходорковский указывает, что Путин находится у власти уже 17 лет и сейчас к концу подходит четвертый срок его правления. Третьим президентским сроком Путина Ходорковский называет период между 2008 и 2012 годами, когда «его формально подменял Дмитрий Медведев, который ни одного дня не был полноценным и самостоятельным руководителем страны».

«Эта рокировка была политически безнравственна и юридически противозаконна. Она является грубейшим злоупотреблением конституционного права в форме обхода закона», — пишет Ходорковский. Таким образом, по его мнению, в связи с нарушением требований Конституции единственным юридически возможным решением является отказ в регистрации Владимира Путина в качестве кандидата в президенты.

«Я убежден, что к моему призыву присоединятся тысячи других российских избирателей, поэтому просто проигнорировать его вряд ли удастся. Элла Александровна, я прошу Вас также учитывать, что, хотя возможная регистрация В.В. Путина будет, прежде всего, в его интересах, формально под этим решением будет стоять Ваша подпись, а, значит, отвечать за это решение перед судом истории, а, может, и не только истории именно Вам» — говорится в письме Ходорковского.

Meduza
Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок 6 декабря, выступая перед рабочими Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 14 декабря на ежегодной пресс-конференции для прессы он заявил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем. Для этого ему понадобится собрать 300 тысяч подписей в поддержку своей кандидатуры.
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. О намерении в них участвовать, помимо Путина, заявляли Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Григорий Явлинский, Ксения Собчак и Алексей Навальный.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме