Ходорковский попросил ЦИК не регистрировать Путина кандидатом в президенты

Бывший глава ЮКОСа и основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский в открытом письме главе ЦИК Элле Памфиловой призвал отказать Владимиру Путину в регистрации кандидатом в президенты РФ «на пятый срок». Копия письма имеется в распоряжении «Медузы».

В своем письме Ходорковский указывает, что Путин находится у власти уже 17 лет и сейчас к концу подходит четвертый срок его правления. Третьим президентским сроком Путина Ходорковский называет период между 2008 и 2012 годами, когда «его формально подменял Дмитрий Медведев, который ни одного дня не был полноценным и самостоятельным руководителем страны».

«Эта рокировка была политически безнравственна и юридически противозаконна. Она является грубейшим злоупотреблением конституционного права в форме обхода закона», — пишет Ходорковский. Таким образом, по его мнению, в связи с нарушением требований Конституции единственным юридически возможным решением является отказ в регистрации Владимира Путина в качестве кандидата в президенты.