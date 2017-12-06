«Газ за вас! Нефть за вас! Офшоры за вас!»: в соцсетях переживают из-за выдвижения Путина

Президент России Владимир Путин 6 декабря объявил, что будет переизбираться на четвертый срок. Путин выступил на юбилее Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. «Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет», — заявил президент. Рабочие встретили Путина криком «ГАЗ за вас!» — и эта кричалка, кажется, уже стала одним из главных символов его предвыборной кампании.

"Газ за вас! Нефть за вас! Офшоры за вас! Ротенберги за вас!" - кричала молодежь на выдвижении Путина. — Vitalij (@saratov_one) December 6, 2017

«Газ за вас» не люди, не народ, не граждане, а газ. Воистину президент бензоколонки pic.twitter.com/bYjDHm7l2H — Сталингулаг (@StalinGulag) December 6, 2017

Теперь пользователи соцсетей грустно шутят о безысходности и шестилетнем сроке президента.

2000: х/ф "Путин"



2012: х/ф "Путин возвращается"



2018: х/ф "Путин навсегда" — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) December 6, 2017

Надеюсь дожить до того момента, когда вопрос о сроке Путина будет решаться в суде, а не как сейчас — анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) December 6, 2017

Путин объявил о своей победе на выборах президента — Bob Farber (@Bobchensk) December 6, 2017

Снова он — Два слова (@2_slova) December 6, 2017

Ну ничего. Вернули Путина в президенты, вернем и 2007-й — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) December 6, 2017

в Единой России пообещали поддержать Путина на выборах pic.twitter.com/3f1c4qzSTO — министр лени (@verschroben_) December 6, 2017

Путина 6 декабря дважды спросили о его планах на новый президентский срок — но в первый раз, на форуме добровольцев в Москве, он сказал, что еще не определился.

— Днем Путин говорит, что подумает над решением

— Через несколько часов он говорит, что уже всё продумал



Всё-таки это были разные люди — Боевая фурфура (@dm_e) December 6, 2017

Спустя несколько минут после заявления Путина президент США Дональд Трамп опубликовал твит «Сделаем Америку великой снова». К чему он относился, неизвестно, но некоторые пользователи решили, что это реакция Трампа на выдвижение Путина.