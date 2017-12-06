«Газ за вас! Нефть за вас! Офшоры за вас!»: в соцсетях переживают из-за выдвижения Путина
Президент России Владимир Путин 6 декабря объявил, что будет переизбираться на четвертый срок. Путин выступил на юбилее Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. «Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет», — заявил президент. Рабочие встретили Путина криком «ГАЗ за вас!» — и эта кричалка, кажется, уже стала одним из главных символов его предвыборной кампании.
"Газ за вас! Нефть за вас! Офшоры за вас! Ротенберги за вас!" - кричала молодежь на выдвижении Путина.— Vitalij (@saratov_one) December 6, 2017
«Газ за вас» не люди, не народ, не граждане, а газ. Воистину президент бензоколонки pic.twitter.com/bYjDHm7l2H— Сталингулаг (@StalinGulag) December 6, 2017
December 6, 2017
Теперь пользователи соцсетей грустно шутят о безысходности и шестилетнем сроке президента.
2000: х/ф "Путин"— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) December 6, 2017
2012: х/ф "Путин возвращается"
2018: х/ф "Путин навсегда"
Надеюсь дожить до того момента, когда вопрос о сроке Путина будет решаться в суде, а не как сейчас— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) December 6, 2017
Путин объявил о своей победе на выборах президента— Bob Farber (@Bobchensk) December 6, 2017
Снова он— Два слова (@2_slova) December 6, 2017
Ну ничего. Вернули Путина в президенты, вернем и 2007-й— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) December 6, 2017
December 6, 2017
в Единой России пообещали поддержать Путина на выборах pic.twitter.com/3f1c4qzSTO— министр лени (@verschroben_) December 6, 2017
Путина 6 декабря дважды спросили о его планах на новый президентский срок — но в первый раз, на форуме добровольцев в Москве, он сказал, что еще не определился.
— Днем Путин говорит, что подумает над решением— Боевая фурфура (@dm_e) December 6, 2017
— Через несколько часов он говорит, что уже всё продумал
Всё-таки это были разные люди
Спустя несколько минут после заявления Путина президент США Дональд Трамп опубликовал твит «Сделаем Америку великой снова». К чему он относился, неизвестно, но некоторые пользователи решили, что это реакция Трампа на выдвижение Путина.
Трамп отреагировал pic.twitter.com/6fHbsIiCY1— Лентач (@the_lentach) December 6, 2017