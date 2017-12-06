Давайте мы вас переселим в город мечты? Партнерская игра
шапито

«Газ за вас! Нефть за вас! Офшоры за вас!»: в соцсетях переживают из-за выдвижения Путина

Meduza
16:53, 6 декабря 2017

Президент России Владимир Путин 6 декабря объявил, что будет переизбираться на четвертый срок. Путин выступил на юбилее Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. «Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет», — заявил президент. Рабочие встретили Путина криком «ГАЗ за вас!» — и эта кричалка, кажется, уже стала одним из главных символов его предвыборной кампании.

Теперь пользователи соцсетей грустно шутят о безысходности и шестилетнем сроке президента.

«-После стольких лет? -Всегда»

Путина 6 декабря дважды спросили о его планах на новый президентский срок — но в первый раз, на форуме добровольцев в Москве, он сказал, что еще не определился.

Спустя несколько минут после заявления Путина президент США Дональд Трамп опубликовал твит «Сделаем Америку великой снова». К чему он относился, неизвестно, но некоторые пользователи решили, что это реакция Трампа на выдвижение Путина.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме