Путин объявил об участии в выборах 2018 года

Президент России Владимир Путин объявил о своем участии в выборах 2018 года. Он будет баллотироваться на четвертый президентский срок.

Путин выступил в Нижнем Новгороде на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода.

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет», — сказал Путин.

Путин объявил о своем решении в ответ на просьбу одного из сотрудников завода. «Сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок, огласите свое решение, ведь мы за вас, ГАЗ — за вас», — сказал работник завода.

Незадолго до митинга в Нижнем Новгороде Путин выступил на церемонии вручения премии «Доброволец России 2017». На вопрос, будет ли он баллотироваться на очередной срок, президент ответил, что примет решение в ближайшее время. При этом Путин спросил, готовы ли его поддержать собравшиеся в зале. Они ответили криками и аплодисментами.