Мэрия Москвы объявила незаконным празднование «Дня свободных выборов» по инициативе муниципальных депутатов
Московские власти считают незаконным призыв праздновать в центре города «День свободных выборов» по инициативе муниципальных депутатов Красносельского района. Об этом заявил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
Он сказал, что распоряжение мэра обязывает согласовывать все культурно-массовые и спортивные мероприятия «не менее чем за месяц». Уведомлений от главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина не поступало.
О проведении «Дня свободных выборов» 24 декабря Яшин объявил после того, как в отставку ушла глава управы района Красносельский Наталья Мамонова. К инициативе Яшина присоединился оппозиционер Алексей Навальный.
Красносельский — один из московских районов, где по итогам муниципальных выборов в 2017 году большинство получила оппозиция.