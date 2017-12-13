Мэрия Москвы объявила незаконным празднование «Дня свободных выборов» по инициативе муниципальных депутатов

Московские власти считают незаконным призыв праздновать в центре города «День свободных выборов» по инициативе муниципальных депутатов Красносельского района. Об этом заявил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Он сказал, что распоряжение мэра обязывает согласовывать все культурно-массовые и спортивные мероприятия «не менее чем за месяц». Уведомлений от главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина не поступало.