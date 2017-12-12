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Муниципальные депутаты устроят «День свободных выборов» в Москве. В шестую годовщину крупнейшего митинга за честные выборы

Илья Яшин
13:28, 12 декабря 2017
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Совет депутатов Красносельского района Москвы, где на муниципальных выборах победили оппозиционные кандидаты, 24 декабря проведет «День свободных выборов». Об этом сообщил депутат, председатель политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин.

По словам Яшина, цель акции — информировать граждан о предстоящих выборах президента России.

«Расскажем людям о избирательных правах, которые гарантирует Конституция. Организуем запись граждан, готовых работать наблюдателями. Установим сцену, пригласим музыкантов, будем дарить сувениры, посвященные честным выборам», — сообщил Яшин.

Акция пройдет в Лермонтовском сквере. Точное время ее начала пока не определено.

Совсем скоро в России официально стартует президентская гонка. Впервые за долгое время у нас есть шанс увидеть по-настоящему конкурентную кампанию — разумеется, при условии, что все основные кандидаты будут допущены к выборам.

Илья Яшин
По итогам муниципальных выборов, прошедших в сентябре 2017 года, оппозиционные кандидаты получили семь из 10 мест в совете депутатов Красносельского района Москвы. Илья Яшин стал председателем совета депутатов.
24 декабря 2011 года в Москве состоялся крупнейший митинг с требованием честных выборов. Серия массовых акций началась после выборов в Госдуму. По оценкам «ОВД-Инфо», в митинге 24 декабря участвовали около 100 тысяч человек.
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