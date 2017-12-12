Муниципальные депутаты устроят «День свободных выборов» в Москве. В шестую годовщину крупнейшего митинга за честные выборы
Совет депутатов Красносельского района Москвы, где на муниципальных выборах победили оппозиционные кандидаты, 24 декабря проведет «День свободных выборов». Об этом сообщил депутат, председатель политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин.
По словам Яшина, цель акции — информировать граждан о предстоящих выборах президента России.
«Расскажем людям о избирательных правах, которые гарантирует Конституция. Организуем запись граждан, готовых работать наблюдателями. Установим сцену, пригласим музыкантов, будем дарить сувениры, посвященные честным выборам», — сообщил Яшин.
Акция пройдет в Лермонтовском сквере. Точное время ее начала пока не определено.
Совсем скоро в России официально стартует президентская гонка. Впервые за долгое время у нас есть шанс увидеть по-настоящему конкурентную кампанию — разумеется, при условии, что все основные кандидаты будут допущены к выборам.