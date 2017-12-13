«Годами он был монстром для меня». Сальма Хайек рассказала о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна

Актриса Сальма Хайек опубликовала в газете The New York Times текст под названием «Харви Вайнштейн — монстр и для меня» — о том, как она подверглась домогательствам со стороны продюсера во время работы над фильмом «Фрида», который вышел в 2002 году.

По словам Хайек, исполнение роли мексиканской художницы Фриды Кало, которая «имела смелость самовыражаться несмотря на скептицизм», она считала «своей миссией». Поскольку в конце 1990-х компания братьев Вайнштейнов Miramax была «синонимом качества, изысканности и рисковости», она хотела, чтобы фильмом занималась именно эта компания.

Она отмечает, что была тогда не самой известной в США актрисой. Поставив ряд условий, Вайнштейн согласился, однако после этого, по выражению Сальмы Хайек, «пришло время говорить ему нет».

«Нет на просьбу принять с ним душ. Нет на просьбу смотреть, как он принимает душ. Нет на просьбу сделать мне массаж. Нет на просьбу разрешить его другу голым сделать мне массаж. Нет на просьбу разрешить ему заняться со мной оральным сексом. Нет на просьбу раздеться вместе с другой женщиной. Нет, нет, нет, нет, нет…» — пишет Хайек.

Убедившись, что она «не собирается получить роль в этом фильме тем путем, которого он хочет», Вайнштейн заявил, что предложит проект другой актрисе. Хайек обратилась в суд в связи с нарушением обязательств. Вайнштейн согласился продолжить работу при выполнении ряда условий — в частности, если она изменит сценарий и убедит известных актеров сыграть маленькие роли. Все эти условия она выполнила — актер Эдвард Нортон переписал сценарий и согласился сняться в фильме, как и Антонио Бандерас, Эшли Джадд и Джеффри Раш.

Во время съемок Вайнштейн, по воспоминаниям актрисы, регулярно устраивал скандалы, а однажды заявил ей, что ее героиня — в том числе из-за сросшихся бровей — сексуально не привлекательна, поэтому продолжать работу он не хочет. Условием завершения фильма он назвал съемку лесбийской постельной сцены.

«Я была вынуждена согласиться. К этому моменту столько лет моей жизни ушло на этот фильм», — пишет актриса. Никто из съемочной группы об условиях Вайнштейна не знал. На площадке у нее случился нервный срыв, ее трясло и тошнило; для съемок ей пришлось принять успокоительное. «Дело было не в том, что мне нужно было оказаться голой рядом с другой женщиной. Дело было в том, что это нужно было сделать для Харви Вайнштейна», — рассказывает Сальма Хайек.

Актриса отмечает, что до самой премьеры Вайнштейн не верил в успех фильма (в итоге «Фрида» выиграла два «Оскара»; Сальма Хайек была номинирована как лучшая актриса) и даже не хотел выпускать его в прокат. Заслуги Хайек в проекте он признал лишь спустя годы, когда они встретились на одном мероприятии; тогда он рассказал ей, что женился и стал другим.

По словам Хайек, минувшей осенью журналисты обращались к ней за комментариями в связи с делом Вайнштейна, но она отказывалась. «Когда так много женщин рассказали, что Харви сделал им, мне пришлось пойти против своей трусости и признать, что моя история — такая важная для меня — не более чем капля в море грусти и смятения», — написала она.