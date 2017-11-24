«Ты не заслуживаешь и пули». Ума Турман прокомментировала обвинения в адрес Харви Вайнштейна

Ума Турман
07:49, 24 ноября 2017
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Актриса Ума Турман опубликовала в своем инстаграме пост с комментарием по поводу обвинений в сексуальных домогательствах в адрес продюсера Харви Вайнштейна. В посте, который посвящен Дню благодарения, актриса говорит, что недавно была очень зла, и на то были причины — и употребляет хэштег #metoo, под которым женщины публиковали рассказы о сексуальных домогательствах.

«Счастливого Дня благодарения всем! (Кроме тебя, Харви, и всех твоих злых сообщников. Я рада, что дело идет медленно — ты не заслуживаешь и пули). Оставайтесь на связи!» — говорится в посте актрисы.

Ранее она отказывалась говорить о скандале с участием Харви Вайнштейна, поскольку была, по словам Турман, слишком зла, чтобы это комментировать.

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«Счастливого Дня благодарения! Я благодарна за то, что жива, за всех, кого я люблю и за всех, у кого есть смелость защищать других. Я недавно говорила, что я зла, и у меня есть несколько причин, #metoo, если вы вдруг не поняли по моему выражению лица. Я думаю, важно не торопиться, быть справедливыми и точными, так что… Счастливого Дня благодарения все! (Кроме тебя, Харви, и всех твоих злых сообщников. Я рада, что дело идет медленно — ты не заслуживаешь и пули). Оставайтесь на связи!»
В октябре 2017 года сразу несколько американских изданий опубликовали расследования о сексуальных домогательствах к актрисам со стороны известного и влиятельного продюсера Харви Вайнштейна. Обвинений были десятки, помимо прочих, в домогательствах и изнасилованиях Вайнштейна обвиняли Анджелина Джоли, Азия Ардженто, Эшли Джадд и многие другие.
После публикации обвинений Вайнштейна уволили из его собственной компании, а многие проекты с участием продюсера закрылись. Также многие другие представители шоубизнеса стали рассказывать о сексуальных домогательствах со стороны режиссеров и актеров, которые они пережили.
После серии обвинений в домогательствах к мужчинам актер Кевин Спейси лишился роли в сериале «Карточный домик», также его роль удалили из фильма «Все деньги мира», который пока не вышел на экраны.

Сексуальные домогательства в Голливуде

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