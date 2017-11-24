«Ты не заслуживаешь и пули». Ума Турман прокомментировала обвинения в адрес Харви Вайнштейна

Актриса Ума Турман опубликовала в своем инстаграме пост с комментарием по поводу обвинений в сексуальных домогательствах в адрес продюсера Харви Вайнштейна. В посте, который посвящен Дню благодарения, актриса говорит, что недавно была очень зла, и на то были причины — и употребляет хэштег #metoo, под которым женщины публиковали рассказы о сексуальных домогательствах.

«Счастливого Дня благодарения всем! (Кроме тебя, Харви, и всех твоих злых сообщников. Я рада, что дело идет медленно — ты не заслуживаешь и пули). Оставайтесь на связи!» — говорится в посте актрисы.

Ранее она отказывалась говорить о скандале с участием Харви Вайнштейна, поскольку была, по словам Турман, слишком зла, чтобы это комментировать.