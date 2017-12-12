Возбуждено дело против владельца «ВИМ-Авиа». Его обвинили в создании финансовой пирамиды

Следственный комитет России
06:38, 12 декабря 2017
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями против владельца «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева. Вместе с ним по делу проходят бывший гендиректор Александр Кочнев, бывший финансовый директор Алевтина Калашникова и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.

По версии следствия, работа «ВИМ-Авиа» под руководством Мурсекаева «представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды». Как утверждается в пресс-релизе СК, компания скрывала убытки, чтобы получать кредиты и уходить от ограничений Росавиации. В результате Мурсекаев с женой Светланой (она совладелец компании) получили в виде зарплаты и дивидендов более 162 миллионов рублей.

Ущерб от действий Мурсекаева и других фигурантов дела следователи оценили в 782 миллионов рублей. Потерпевшими признаны четыре компании, с которыми взаимодействовала «ВИМ-Авиа».

В СК подчеркнули, что Мурсекаев и Калашникова скрылись от следствия, покинув Россию. Они объявлены в международный розыск.

Первое уголовное дело, о мошенничестве, было возбуждено против руководства «ВИМ-Авиа» в сентябре 2017 года, когда у компании начались массовые задержки рейсов. В рамках этого дела были задержаны Кочнев и Пантелеева.
«ВИМ-Авиа» выполнила свой последний рейс 15 октября. До этого компания занимала десятое место в России по количеству перевезенных пассажиров.

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