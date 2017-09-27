«ВИМ-авиа» остановила полеты, ее владельцы уехали из России. Главное

27 августа стало известно об отъезде из России совладельца «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева и его жены Светланы, которая также имеет долю в авиакомпании. Оба, предположительно, находятся в Стамбуле и не выходят на связь со Следственным комитетом, который возбудил против «ВИМ-Авиа» дело о мошенничестве. Из-за проблем в авиакомпании президент Владимир Путин заявил министру транспорта РФ Максиму Соколову о «неполном служебном соответствии». Рейсы «ВИМ-Авиа» передадут семи другим компаниям.

«Интерфакс» 27 сентября сообщил, что совладелец «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев покинул Россию. «Мурсекаев покинул страну еще во вторник [26 сентября] улетел из Шереметьево», — рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией. «По некоторым данным, он из Внуково улетел в Турцию, предположительно в Стамбул», — сообщил другой источник «Интерфакса». Ранее в тот же день агенство написало, что правоохранительные органы не могут связаться по телефону с Мурсекаевым. Вечером 27 сентября источник РБК отметил, что Мурсекаев улетел в Стамбул — вместе с женой Светланой, которая тоже является совладельцем компании.

27 сентября Мурсекаев должен был участвовать в совещании с представителями Росавиации. «Вчера [26 сентября] телеграммой [Мурсекаев] был приглашен на специальное совещание в связи с тем, что он давал обязательство из своих собственных средств сегодня произвести оплату текущих расходов для поддержания операционной деятельности в размере 50 миллионов рублей», — рассказал руководитель Росавиации Александр Нерадько (деньги перечислены не были).

Из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» президент Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову РФ о « ». «Максим Юрьевич [Соколов] мне сказал о том, что эта компания полностью соответствовала всем критериям [предъявляемым к перевозчикам]», — сказал Путин на совещании с правительством. «Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если ничего не видно за ними? Я объявляю вам о неполном служебном соответствии». Путин также попросил Соколова «быстро и эффективно закрыть проблему», отметив, что по результатам работы подумает, что делать с «неполным служебным соответствием». Кроме того, Путин раскритиковал курирующего транспорт вице-премьера Аркадия Дворковича, заявив, что тот «недостаточно внимания уделяет отрасли».

Массовые задержки рейсов «ВИМ-Авиа» начались 23 сентября, а 25 сентября Следственный комитет завел уголовное дело о мошенничестве. Росавиация назвала причиной задержек долги авиакомпании за топливо и аэропортное обслуживание. В самой авиакомпании отсутствие средств признали только 26 сентября. 25 сентября СК завел уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), заподозрив компанию в хищении более миллиона рублей у пассажиров: в ведомстве уверены, что руководители «ВИМ-Авиа» знали о нехватке денег на топливо, но продолжали продажу билетов. 27 сентября дело передали в центральный аппарат СК.

Кроме того, Генпрокуратура выяснила, что в компании задерживают зарплаты; 27 сентября «ВИМ-Авиа» сообщила, что «руководство обеспечило выплату 60 миллионов рублей в счет погашения заработной платы сотрудникам за июль 2017 года».

До конца сезона «ВИМ-Авиа» должна была отправить на курорты и обратно от 50 до 80 тысяч клиентов туроператоров. В общей сложности она продала билеты более чем 190 тысячам пассажиров. По данным Росавиации, 27 сентября за границей находятся 38 тысяч клиентов «ВИМ-Авиа». В самой компании заявляют, что необходимо вернуть домой 16 тысяч пассажиров, отправленных ранее чартерными рейсами. Кроме того, по данным Ростуризма, до 3 октября Россию должны покинуть более трех тысяч туристов из Китая, купивших билеты «ВИМ-Авиа», несколько сотен их них 26 и 27 сентября застряли в России.

Регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» раздали семи авиакомпаниям, которые получат 200 миллионов рублей компенсации из федерального бюджета. Часть пассажиров вывезет сама авиакомпания за счет «внебюджетных источников» (Росавиация их не раскрывает). Принимать рейсы будет аэропорт Внуково.

Росавиация предложила ввести сбор с пассажиров (10 рублей с билета) в счет резерва на случай банкротства любой другой авиакомпании. Глава ведомства Александр Нерадько, выступая 27 сентября в Госдуме, сказал, что такой сбор при нынешнем объеме перевозок в 100 миллионов пассажиров в год позволит создать резерв в размере примерно в миллиард рублей. Этого будет достаточно на случай банкротства любого перевозчика.