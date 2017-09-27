«Интерфакс»: владелец «ВИМ-Авиа» покинул Россию

Владелец авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев, по неподтвержденным данным, покинул Россию. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник. Предположительно Мурсекаев улетел из Москвы в Стамбул.

Два источника «Интерфакса» сообщили, что правоохранительные органы не могут связаться с владельцем «ВИМ-Авиа». «Его телефоны отключены», — сказал один из источников.

Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что Мурсекаева приглашали на совещание по поводу кризиса в «ВИМ-Авиа» утром 27 сентября. Владелец компании на совещание не явился. Нерадько предположил, что Мурсекаев покинул страну.