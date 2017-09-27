«Интерфакс»: владелец «ВИМ-Авиа» покинул Россию
Владелец авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев, по неподтвержденным данным, покинул Россию. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник. Предположительно Мурсекаев улетел из Москвы в Стамбул.
Два источника «Интерфакса» сообщили, что правоохранительные органы не могут связаться с владельцем «ВИМ-Авиа». «Его телефоны отключены», — сказал один из источников.
Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что Мурсекаева приглашали на совещание по поводу кризиса в «ВИМ-Авиа» утром 27 сентября. Владелец компании на совещание не явился. Нерадько предположил, что Мурсекаев покинул страну.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» занимает 10 место в России по числу перевезенных пассажиров. С лета 2017 года она начала в массовом порядке задерживать и отменять рейсы. 25 сентября компания объявила об отмене чартеров. Причиной такого решения стала задолженность перед аэропортами и поставщиками топлива.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту хищения денег пассажиров «ВИМ-Авиа». По версии СК, руководители компании продавали билеты, зная, что у них нет денег на оплату топлива и обслуживания самолетов. 27 сентября было объявлено, что дело передано в центральный аппарат СК.