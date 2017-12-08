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На полицейских из Нижнекамска завели девять уголовных дел после самоубийства подозреваемого, которого пытали в отделении

Следственное управление СК РФ по республике Татарстан
13:18, 8 декабря 2017
Надежный источник

Против сотрудников полиции Нижнекамского района Татарстана возбуждено девять уголовных дел, в том числе о доведении до самоубийства и злоупотреблении полномочиями, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Расследование в отношении полицейских началось после самоубийства 22-летнего Ильназа Пиркина, которого задержали за кражу и пытками заставили признаться в еще 47 преступлениях. В насилии по отношению к Пиркину обвиняются трое сотрудников МВД.

Другой полицейский после возбуждения дела против коллег незаконно удерживал и избивал свидетелей по делу о краже, Николая Удирякова и Владимира Тимофеева. Он требовал от них признаться в преступлениях против Пиркина. Полицейскому также предъявлено обвинение, следует из сообщения СК.

«У следствия имеются все основания полагать о причастности к совершению должностных преступлений и иных сотрудников УМВД России по Нижнекамскому району», — заявили в СК.

Потерпевшими по этим делам признаны семь человек. Сколько всего полицейских проходят по этим уголовным делам, не уточняется.

Дела объединены в одно производство. Отдельно расследуется дело о халатности в связи с потерей сотрудниками морга одежды Пиркина.

О гибели Ильназа Пиркина после пыток в полиции стало известно в начале ноября. Перед самоубийством он записал видео, в котором рассказал о случившемся. Четверо сотрудников полиции были арестованы. После начала расследования стало известно и о других преступлениях, в которых обвиняют полицейских из Нижнекамска.

Пытки в полиции Нижнекамска

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