Пытки в полиции Татарстана. Новое дело Житель Нижнекамска рассказал, что его били полицейские, и покончил с собой

22-летний житель Нижнекамска Ильназ Пиркин на спор вместе с другом украл из автомобиля аудиосистему. Владелец машины разыскал обоих, они помирились и договорились о возврате украденного. В дело вмешалась полиция: Пиркина задержали, его, предположительно, били — и заставили признаться в серии из 47 краж. После этого Пиркин записал видеообращение, обвинив полицейских в пытках, и покончил с собой. Трое полицейских по этому делу уже арестованы. А 7 ноября Следственный комитет РФ признал потерпевшими по делу о пытках владельца автомобиля и его друга: двое сотрудников правоохранительных органов почти сутки били их, заставляя признаться в доведении Пиркина до самоубийства.

Житель Нижнекамска на спор украл из машины аудиосистему. Его друг попытался продать ее

В ночь на 15 октября 2017 года двое друзей из Нижнекамска (Татарстан) на спор вскрыли автомобиль ВАЗ-2114. 22-летний медбрат психоневрологического отделения больницы Ильназ Пиркин вытащил из машины аудиосистему; его приятель Айнур Гимадиев собирался продать ее и разместил объявление на сайте Avito.

Хозяин автомобиля Николай Удиряков обратился в полицию, по факту кражи завели уголовное дело. Одновременно Удиряков сам искал свою аудиосистему — и обнаружил объявление на Avito; так он и вышел на Гимадиева. Удиряков сообщил о находке в полицию, но там лишь попросили предоставить им ссылку на объявление. Удиряков не стал ждать, когда полиция начнет действовать, и вместе со своим другом Владимиром Тимофеевым сам отправился на встречу с Гимадиевым — якобы, чтобы купить систему.

На встрече Гимадиев почти сразу признался в краже. По настоянию владельца машины и его друга он позвонил Пиркину; тот подтвердил, что они вскрыли автомобиль — и пообещал вернуть хранившуюся у него аудиосистему. Стороны помирились. «К Ильназу [Пиркину] лично обращались потерпевшие. Владелец машины звонил ему», — подтвердил «Медузе» Андрей Сучков, адвокат родителей Пиркина из правозащитной организации «Зона права». Знакомая Владимира Тимофеева по имени Вероника тоже говорит, что владелец машины Удиряков уехал со встречи без претензий.

По версии «источника в правоохранительных органах», никакого «примирения сторон» не было

Источник казанского издания «Бизнес online» в правоохранительных органах приводит другую версию событий. Якобы Пиркину позвонил его друг Гимадиев и договорился с ним встретиться — чтобы передать деньги за аудиосистему. Гимадиева полиция уже подозревала в серии краж, за ним следили оперативники, слушали его телефон — так они и узнали про Пиркина и про кражу аудиосистемы.

По словам того же источника, 17 октября Пиркин приехал на встречу с Гимадиевым, но вместо друга его якобы встретили «члены местной ОПГ». Они избили Пиркина, сказали, что «поставили на счетчик» за то, что тот «обидел хорошего человека». Сам Пиркин рассказал позднее, что за ним приехала некая «бригада по машинам», на него надели наручники и повезли в лес. Адвокат Андрей Сучков вообще отказался подтверждать «Медузе» факт общения Пиркина с «членами ОПГ».

По данным источника «Бизнес online», Пиркина привезли к кинотеатру «Кама» — и уже там его почти сразу задержали полицейские. Пиркина доставили в отдел, где он сознался в краже аудиосистемы. После этого полицейские начали проверять его на причастность к серии из 47 автомобильных краж. Источник «Бизнес online» не исключал, что «могли давить на него». Судя по записям с видеокамер из управления МВД по Нижнекамску, Пиркин несколько раз выходил покурить с оперативниками и держался спокойно.

Гимадиев в рамках того же дела о кражах проходит как свидетель.

Пиркин признался в 47 кражах, а потом покончил с собой

После того как Пиркин сознался во всех кражах, его отпустили под подписку о невыезде. Он купил бутылку воды, сигарет и бродил по Нижнекамску около суток (заходил ли он домой или встречался с кем-то, неизвестно). 19 октября Пиркин забрался на крышу высотки и записал три видео: первое было обращено к другу Гимадиеву, второе — к девушке и родителям; в третьем ролике он рассказал, что в полиции его пытали. «Своим поступком я хочу добиться справедливости, я не первый и не последний — но хочу, чтобы в дальнейшем такое не происходило», — сказал Пиркин.

Полная версия предсмертного видео Ильназа Пиркина БИЗНЕС Online

Пиркин говорил, что в лесу его били бандиты, а в отделении полиции избиения продолжились. На Пиркина, по его словам, надевали противогаз, ему не давали дышать. Затем ему дали бумагу — признание в совершении 47 автомобильных краж. «Долго они меня пытали. Я уже под конец начал кричать, что сознаюсь, сознаюсь», — рассказывал он, стоя на крыше.

Записав видео, Пиркин разослал близким аудиосообщение. «Я не смогу сидеть десять лет. Я был один год в армии. Я знаю, что это — без нормального житья, телефонов, общения, гуляния, свободы. Не хочу», — сказал он. После этого Пиркин прыгнул с крыши и умер.

Видеоролики первыми увидели родители Пиркина — им помог знакомый, сумевший разблокировать телефон. Они обратились в управление Следственного комитета по Татарстану.

Трое полицейских, подозреваемых в пытках, арестованы. Разыскиваются еще двое — они пытали потерпевших по делу

24 октября Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении полицейских Наиля Миндубаева, Гаделя Рахимова и Игоря Филинова. Их подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия. 2 ноября Нижнекамский городской суд отправил всех троих под арест.

По данным «Бизнес online», 25 октября, спустя день после смерти Пиркина, к владельцу автомобиля Удирякову и к его другу Владимиру Тимофееву пришли двое, представившиеся сотрудниками уголовного розыска. Тимофеев и Удиряков рассказали, что полицейские били их и заставляли признаться, что это они, а не бандиты забрали Пиркина в лес — и там запугали, доведя до самоубийства.

Друг Пиркина Гимадиев на суде, где арестовывали полицейских, подтвердил именно эту версию.

Запись с камер видеонаблюдения со здания управления МВД Нижнекамска Татар-информ

Из материалов уголовного дела следует, что с 17 часов 25 октября до 13 часов 26 октября полицейские били Удирякова и Тимофеева «с целью принуждения их к даче признательных показаний в совершении преступлений, которых они не совершали». 7 ноября СК признал обоих потерпевшими по уголовному делу о превышении должностных полномочий с применением насилия. Кто их пытал, пока неясно.

4 ноября стало известно, что представители прокуратуры Татарстана провели проверку в управлении МВД по Нижнекамскому району, по итогам которой направили еще три требования о возбуждении уголовных дел. Два из них касаются незаконных методов расследования, еще одно — «сокрытия преступления от учета». В прокуратуре Татарстана оперативно ответить на вопросы «Медузы» не смогли.

8 ноября 2017 года глава МВД по Татарстану Артем Хохорин, комментируя дело о пытках в полиции, заявил, что « в республике больше нет»: «Все кончилось, мы с этим боремся постоянно, и у нас полиция непримиримая».