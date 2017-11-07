В Нижнекамске подозреваемый покончил с собой после пыток в УВД. Полицейские попытались обвинить в его избиении потерпевшего

Сотрудники полиции Нижнекамска пытались с применением силы заставить потерпевшего по делу об ограблении признаться в избиении подозреваемого, который за несколько дней до этого совершил самоубийство после пыток в УВД. Об этом сообщают татарстанское издание «Бизнес Online» и «Медиазона».

Речь идет о самоубийстве 22-летнего Ильназа Пиркина — подозреваемого по делу об ограблении машины, который покончил с собой 19 октября после пыток в полиции.

Как рассказал адвокат Андрей Сучков, в ночь на 26 октября полицейские в здании УМВД Нижнекамска пытались вынудить признаться в избиении Пиркина потерпевшего по делу, Николая Удирякова, и его друга Владимира Тимофеева. При этом они «применяли физическое насилие», передает «Бизнес Online».

Удиряков и Тимофеев стали потерпевшими по делу о превышении полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ).

Информация о гибели Ильназа Пиркина появилась в СМИ в начале ноября. Как сообщало издание «Бизнес Online», перед самоубийством он записал видеоролик, в котором рассказал, что накануне полицейские вывезли его в лес и избили, а затем отвезли в отделение, где с помощью пыток пытались выбить признание в 47 автомобильных кражах. В конце обращения он сказал, что «своим поступком хочет добиться справедливости», «чтобы в дальнейшем такое не происходило».

На видео Ильназ Пиркин рассказал, что в действительности совершил одну кражу, но уже «урегулировал вопрос» с хозяевами.

По неподтвержденным данным, 15 октября он украл из машины Николая Удирякова аудиосистему. Удиряков обратился в полицию, но позже нашел в интернете объявление о продаже украденных у него вещей. Как рассказала «Радио Свобода» знакомая Удирякова, не дождавшись реакции полицейских, он вместе с другом (ее мужем) поехал в Казань и встретился с продавцом, знакомым Ильназа Пиркина. Продавец «сначала отпирался», но позже признал, что продавал краденное, и пообещал организовать встречу с Пиркиным. Удиряков позвонил ему, и они, как передает радиостанция, договорились, что он компенсирует ущерб.

Следственный комитет после обращения родителей Ильназа Пиркина возбудил уголовное дело по статье о превышении полномочий с применением насилия. 27 октября трое сотрудников полиции — Гадель Рахимов, Наиль Миндубаев и Игорь Филинов — были арестованы.