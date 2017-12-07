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Американский сенатор Эл Франкен объявил об отставке из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Associated Press
17:12, 7 декабря 2017
Надежный источник

Американский сенатор-демократ Эл Франкен объявил об отставке после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.

Франкен заявил, что покинет должность сенатора в ближайшие недели. Как пишет  Associated Press, после этого губернатор Миннесоты назначит временную замену Франкена, а в 2018 году состоятся новые выборы. 

Обвинения в адрес Франкена впервые прозвучали в ноябре. Радиоведущая Лин Твиден рассказала, что в 2006 году Франкен — тогда известный как комик, а не политик — силой поцеловал ее, а затем потрогал за грудь. 
По словам Твиден, это произошло во время турне по американским военным базам за рубежом, в котором они оба участвовали. Во время одного из перелетов Франкен сфотографировался с руками на груди спящей Твиден. 
Позже аналогичные обвинения в адрес сенатора выдвинули другие женщины. В начале декабря другие сенаторы-демократы призвали Франкена уйти в отставку.
66-летний Эл Франкен избрался в Сенат США в 2008 году от Миннесоты. До этого он был известен как актер и комик — он работал, в частности, на программе Saturday Night Live как актер и сценарист. Associated Press пишет, что Франкен был «восходящей звездой Демократической партии».

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