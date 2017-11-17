Радиоведущая обвинила сенатора Эла Франкена в том, что он поцеловал ее и потрогал за грудь без согласия. Политик извинился

Радиоведущая Лин Твиден рассказала о домогательствах со стороны сенатора Эла Франкена. По словам Твиден, в 2006 году Франкен, который тогда был комиком, сначала силой поцеловал ее, а через две недели потрогал за грудь.

Как рассказала Лин Твиден, 11 лет назад она была вместе Элом Франкеном и кантри-музыкантами в поездке по американским базам за границей, в том числе в Афганистане. Они выступали перед солдатами и обслуживающим персоналом для поднятия боевого духа.

Лин Твиден рассчитывала, что она будет только объявлять номера, но комик написал роль и для нее. В сценке они должны были поцеловаться. Твиден решила, что в последний момент закроет рот рукой или отвернется — и так будет смешнее.

Накануне первого выступления Франкен настаивал, чтобы они отрепетировали настоящий поцелуй. Твиден согласилась; Эл Франкен прижал ее к себе и «резко засунул язык в рот» журналистке. Твиден резко оттолкнула его. После этого они несколько раз разыгрывали сцену с поцелуем перед военными, но она отворачивалась от Франкена.

Через две недели после случая с поцелуем они возвращались домой. В самолете Лин Твиден уснула. Тогда Эл Франкен в шутку сфотографировался с руками на ее груди. Эту фотографию Твиден увидела после возвращения.

«Я не могла в это поверить. Он щупал меня без моего согласия, пока я спала… Как кто-то мог посметь схватить меня за грудь и думать, что это смешно?» — написала журналистка в колонке на сайте своей радиостанции.

Эл Франкен, представляющий в Сенате США Демократическую партию, принес радиоведущей извинения. По его словам, сейчас он не находит смешной фотографию. «Не знаю, чем я думал, когда была сделана эта фотография, но это неважно. Оправдания быть не может», — написал Франкен в фейсбуке. Случай с поцелуем, по словам сенатора, он запомнил иначе, чем Лин Твиден, но, как именно, не уточнил.