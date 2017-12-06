У сотрудников посольства США на Кубе обнаружили изменения в головном мозге. Американцы жаловались на «звуковую атаку»

Врачи, исследующие состояние нескольких десятков сотрудников посольства США на Кубе, обнаружили аномалии в головном мозге пациентов. В ходе обследований выяснилось, что в различных участках головного мозга у них замечены отклонения в строении белого вещества.

Ранее утверждалось, что 24 человека, живших в посольстве США на Кубе, могли пострадать от «звуковой атаки». Несколько дипломатов пожаловались на потерю слуха, одному из них пришлось носить слуховой аппарат.

Что именно вызвало изменения в белом веществе головного мозга, неизвестно. По данным Associated Press, звуковые волны к такому эффекту привести не могли.