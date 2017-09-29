США объявили эвакуацию большинства сотрудников посольства в Гаване. Выдача виз на Кубе прекращена
США решили эвакуировать 60 процентов сотрудников посольства в Гаване, а также на неопределенный срок прекратили выдачу виз на Кубе. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации.
По данным журналистов, Госдепартамент США будет рекомендовать американским гражданам не посещать Кубу, поскольку такие поездки могут представлять опасность.
С конца 2016 года сотрудники американского посольства в Гаване начали жаловаться на недомогание — в частности, головные боли и потерю слуха. Власти США предполагают, что против дипломатов применили некое «акустическое оружие». Куба отвергает такие обвинения.
США и Куба возобновили дипломатические отношения в 2015 году — через 54 года после их разрыва. В 2016 году в Гаване открылось американское посольство. Налаживание дипломатических отношений стало одним из главных внешнеполитических успехов президента США Барака Обамы.