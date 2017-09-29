США объявили эвакуацию большинства сотрудников посольства в Гаване. Выдача виз на Кубе прекращена

США решили эвакуировать 60 процентов сотрудников посольства в Гаване, а также на неопределенный срок прекратили выдачу виз на Кубе. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации.

По данным журналистов, Госдепартамент США будет рекомендовать американским гражданам не посещать Кубу, поскольку такие поездки могут представлять опасность.